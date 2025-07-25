A próxima edição do Boom Festival, em Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, decorre de 18 a 25 de julho de 2027, anunciou esta sexta-feira a organização.

O festival revelou, na sua página de Facebook, numa carta dirigida à comunidade boomer, que a próxima edição, que marca os 30 anos de dança psicodélica cósmica, irá decorrer na Herdade da Granja, nas margens da Barragem Marechal Carmona, em Idanha-a-Nova, de 18 a 25 de julho de 2027.

Antes desta 16.ª edição do festival, no entanto, como a organização do Boom Festival divulgou à agência Lusa, realizar-se-á o “Being Gathering”, que irá decorrer na Boomland, nos dias 1 e 5 de julho de 2026.

Os ingressos para este “mini Boom”, que se realiza entre duas edições do Boom Festival, vão estar disponíveis ao público brevemente. A sua primeira edição decorreu no solstício de verão de 2015, tendo por nome, à data, “Be-In Gathering”.

Este foi um evento pioneiro para o desenvolvimento do movimento de festivais conscientes e a sua segunda edição teve lugar em 2017. Em 2021, a meio da pandemia da Covid-19, a organização fez uma versão mais pequena designada por “Being Camp”.

Finalmente, no ano passado, o “Being Gathering” voltou a ser realizado na Herdade da Granja, em Idanha-a-Nova, retomando “o esplendor” original.

Para o próximo verão, o “Being Gathering” (estar em conjunto, em tradução livre) regressa à Boomland com um programa que engloba atividades para todas as gerações, desde a cura às práticas de bem-estar, sustentabilidade e workshops de música.

Os interessados podem acompanhar a divulgação do programa através do link.