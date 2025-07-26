Mais de 60 concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Porto, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do norte e centro e do Algarve estão ainda em perigo muito elevado de incêndio rural e quase todas as restantes regiões do continente em perigo elevado.

O perigo de incêndio rural vai manter-se nestes níveis pelo menos até ao final da próxima semana.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Por causa do tempo quente, o IPMA estendeu até às 00:00 de terça-feira o aviso amarelo devido ao tempo quente em 14 distritos de Portugal Continental, terminando hoje apenas em Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.

O aviso amarelo emitido para o fim de semana para todos os distritos do país foi estendido até às 00:00 de terça-feira em Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Já nos distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, para onde está prevista a “persistência de valores elevados de temperatura máxima, exceto na faixa costeira”, o aviso amarelo termina às 18:00 de hoje.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente tempo quente com céu limpo e uma subida da temperatura máxima no interior e descida na faixa costeira das regiões Centro e Sul.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 quilómetros/hora – km/h), a predominar do quadrante leste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até início da manhã, rodando para norte/noroeste a partir da tarde, em especial no litoral oeste, e para sudoeste na costa sul do Algarve.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 13 graus Celsius (em Bragança e Leiria) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 27 (em Aveiro e em Sines) e os 39 (em Santarém e Évora).