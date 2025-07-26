Mariana Machado conseguiu este sábado o melhor resultado dos atletas portugueses em competição nos Jogos Mundiais Universitários, a decorrer na Alemanha, ao ser oitava na final dos 5.000 metros, em dia em que Edgar Campré não finalizou o decatlo.

Em Bochum, Campré iniciou a jornada na quarta posição e começou o dia da melhor forma, sendo o mais rápido nos 110 metros barreiras, entrando nas contas do pódio, o que confirmava depois ao ser terceiro no lançamento do disco. Tudo se desmoronou de seguida, no salto com vara, com três derrubes na entrada a 4,50 metros, e zero pontos na prova. Sem a mínima hipótese de classificação final razoável, já não foi ao lançamento do dardo e aos 1.500 metros.

As expectativas para Mariana Machado não eram grandes, apesar de ser a campeã de há dois anos. A paragem que se seguiu após cirurgia (apendicite), há dois meses, limitou o resto da sua época. Mesmo assim, o saldo é claramente positivo, com o sexto lugar nos 10.000 metros e agora o oitavo na légua, em 15.44,87 minutos.

Nas qualificações do lançamento do martelo, nota positiva para Mariana Pestana, que foi repescada para a final de domingo, com a oitava melhor marca, 65,78 metros.

De manhã, Rafael Lopes terminou a meia maratona na 10.ª posição, com o tempo de 1:05.08 horas.

Marcelo Marques esteve na final dos exercícios no solo de ginástica artística, para ser oitavo classificado, com um total de 11.800 pontos.