A Autoridade Marítima Nacional (AMN) reforçou este domingo o desaconselhamento da atividade balnear na zona de Cacela Velha, no Algarve, depois do resgate, no sábado à tarde, de uma mulher que tinha sido arrastada pela corrente.

Em comunicado, a AMN adianta que a mulher foi resgatada por elementos do projeto SeaWatch depois de ter sido arrastada pela forte corrente na barra de Cacela Velha, área balnear não vigiada de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro.

A mulher, de 29 anos, entrou em dificuldades ao realizar a travessia na Ria Formosa, necessitando de auxílio, e foi “prontamente resgatada” e transportada para terra, onde ficou em segurança, sem necessidade de assistência médica, acrescentou.

A barra da Cacela Velha é uma zona desaconselhada à prática balnear pelos perigos que representa, assistindo-se, contudo, a uma grande afluência de pessoas, levando as autoridades a reforçar o desaconselhamento da atividade balnear naquela área.

Também no sábado, elementos do projeto SeaWatch, pertencente à Autoridade Marítima Nacional, auxiliaram uma mulher de 41 anos, que alegadamente se sentiu mal na praia de Monte Gordo, igualmente no concelho de Vila Real de Santo António.

Na sequência de um alerta recebido às 16h20, através dos Bombeiros de Vila Real de Santo António e Castro Marim, os elementos do SeaWatch assistiram e estabilizaram a vítima, transportando-a do apoio de praia até à viatura dos bombeiros, que a levou para uma unidade hospitalar.