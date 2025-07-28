Portugal voltou a poder exportar bovinos de abate ou de engorda para a Argélia, um processo que tinha cessado “há muito tempo” devido a questões sanitárias, anunciou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Está “reaberta a possibilidade de exportação de bovinos, para abate e para engorda, a partir de Portugal”, lê-se numa nota da DGAV. As Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais/ Regiões Autónomas (DSAVR/RA) estão responsáveis pela emissão dos certificados sanitários oficiais.

Segundo o mesmo documento, a exportação de bovinos para a Argélia tinha cessado “há muito, por força de questões sanitárias”. Contudo, decorreram “persistentes diligências por parte da DGAV”, que resultaram na aprovação, por parte da Argélia, em 21 de julho, dos modelos de certificados sanitários.

A DGAV é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa.