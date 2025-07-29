O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) disponibiliza aos estudantes da instituição um espaço digital onde têm à disposição um serviço de saúde mental e de bem-estar.

Numa nota publicada no seu site, o IPCB explica que o Café ALL YOU disponibiliza sessões de grupo, para as quais o estudante tem de efetuar a respetiva inscrição através do link que se encontra na página da instituição.

“O Café ALL YOU, é um espaço de interação digital, onde pode contar “com o aconselhamento de dois psicólogos do Serviço de Saúde Mental e Bem-Estar do IPCB”.

Segundo o IPCB, neste espaço digital podem ser trocadas experiências, entre pares com necessidades e preocupações semelhantes e aprender conteúdos e estratégias promotores do crescimento pessoal e emocional.

“A interação é efetuada através de um avatar associado a um nickname, de forma a ultrapassar possíveis barreiras de exposição e ir ao encontro de todos os perfis interacionais”, sublinha a instituição.

Desta forma, os estudantes podem preservar a sua verdadeira identidade, basta que para tal sigam as regras de utilização do espaço.

A instituição adianta também que os dados fornecidos são, exclusivamente, para utilização e conhecimento dos psicólogos que dinamizam os encontros.

“Este é um espaço acessível em qualquer local, sem deslocações e no qual podem participar a partir de diversos dispositivos”.

O IPCB salienta que para qualquer dúvida ou esclarecimento quanto ao funcionamento do Café ALL YOU, os interessados podes entrar em contacto com a instituição através do e-mail cafeallyou@ipcb.pt.