Pelo menos 10 agentes para uma jovem "muito simpática": a apertada segurança da infanta Sofía em Lisboa

Segue entre o grupo de colegas que desce a rua das Flores, em Lisboa. Sorridente e animada para ingressar naquele que é o primeiro ano letivo no ensino superior, a infanta Sofía surge na manhã desta terça-feira como uma rapariga normal. De cabelo apanhado numa trança, que deixa a franja cair-lhe naturalmente pelo rosto, e de cardigan vermelho vestido, chega assim a mais um dia na semana de integração na Forward College, onde, nos próximos três anos, vai estudar Ciências Políticas e Relações Internacionais. Já esta segunda-feira a faculdade partilhou nos stories página oficial de Instagram imagens dos momentos das boas-vindas aos estudantes, onde também a filha mais nova dos Reis de Espanha surge junto dos restantes alunos em atividades de team building. Mas o aparato a que o Observador assiste na manhã desta terça-feira mostra que a presença de Sofía transcende, como seria de esperar, a normalidade.

Apesar da liberdade que a entrada na faculdade — muito mais numa nova cidade — pode sugerir, a infanta Sofía vai estar sempre bem acompanhada, com a sua segurança sempre em primeiro lugar, como se comprova à porta do estabelecimento de ensino. Assim que Sofía entra pelo número 71 da rua das Flores, rapidamente três agentes se colocam junto à entrada daquele antigo edifício. Quem os visse na rua nunca pensaria que fizessem parte da equipa que constitui o perímetro de segurança da filha dos Reis de Espanha. Vestidos à civil, tomaram conta do Largo do Barão de Quintela sem que ninguém desse por eles. Por lá ficarão nas seguintes horas, sempre atentos a quem por lá passa, e prontos para proteger a infanta a qualquer momento.