A escritora Teolinda Gersão é a vencedora do Grande Prémio de Romance e Novela APE — DGLAB, com o romance Autobiografia Não Escrita de Martha Freud, anunciou esta terça-feira a Associação Portuguesa de Escritores (APE).

A decisão do júri foi tomada por unanimidade.

Esta é a segunda vez que Teolinda Gersão é distinguida com o Grande Prémio de Romance e Novela, que conquistou em 1995 com A Casa da Cabeça de Cavalo.

A escritora venceu igualmente por duas vezes o Grande Prémio de Conto da APE, com Prantos, amores e outros desvarios, em 2017, e Histórias de Ver e Andar, em 2002.

O Grande Prémio de Romance e Novela Associação Portuguesa de Escritores — Direção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas tem o valor de 15 mil euros.