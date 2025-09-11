Um ferry de transporte de passageiros e viaturas que fazia travessia entre Setúbal e Tróia encalhou, pelas 20h30 de quarta-feira, no rio Sado, não havendo registo de feridos ou estragos, avançou o Correio da Manhã.

Segundo fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN), em declarações à Lusa, o ferry com oito passageiros a bordo e três viaturas, foi desencalhado de madrugada.

“As operações de desencalhe correram bem e o ferry já se encontra a navegar em direção ao porto de Setúbal, onde está agora a entrar, mais cinco minutos está atracado”, informou o capitão do Porto de Setúbal, comandante Serrano Augusto, em declarações à Lusa. A mesma fonte esclareceu que o número de passageiros a bordo “foi sempre oito passageiros e não 30, como chegou a ser informado, e três viaturas”.

“Voltou para trás porque era o porto mais próximo, e está a navegar pelos próprios meios”, esclareceu o comandante.

As operações de desencalhe do ferry “Rola do Mar” tiveram que esperar pela inversão da maré e foram bem sucedidas por volta das 02h30 da madrugada, com a ajuda de um rebocador e de uma lancha de apoio mais pequena de apoio, segundo a fonte da AMN.

“Não foi retirado ninguém, por questões de segurança”, acrescentou, confirmando ainda que por volta da 1h da madrugada a lancha pequena tinha conseguido aproximar-se do ferry e entregou “algumas refeições ligeiras” às pessoas que se encontravam a bordo.

A fonte da AMN não tinha no momento disponível o número de tripulantes a bordo.