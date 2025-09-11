A administração da Unidade Local de Saúde do Entre Douro e Vouga (ULS EDV) anunciou esta quarta-feira que, a partir da próxima segunda-feira, os utentes do concelho de Ovar terão cobertura de médico de família a 100%.

Com sede no Hospital São Sebastião, na Feira, essa estrutura também já geria os hospitais de Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, mas, após ser reconfigurada para o modelo de gestão de ULS, em outubro de 2024 passou a tutelar igualmente o Hospital Francisco Zagalo, em Ovar, e as restantes unidades de saúde públicas desse concelho do distrito de Aveiro.

A administração da ULS afirma agora que, desde essa altura, a rede de Ovar “registou uma melhoria significativa na cobertura médica dos seus utentes, estando em condições de assegurar, a partir do dia 15 de setembro, a atribuição de médico de família a 100% dos inscritos“.

Segundo a mesma fonte, antes da integração na ULS EDV, cerca de 11% dos utentes de Ovar não tinham médico de família atribuído, o que corresponderia a 6.395 pessoas sem acompanhamento personalizado. Em contrapartida, “atualmente a instituição já reúne condições de acompanhar todos os utentes inscritos, garantindo ainda melhor continuidade, proximidade e segurança nos cuidados de saúde primários”.

A ULS adianta, aliás, que a Unidade de Saúde Familiar Alpha “dispõe ainda de vagas para inscrição de novos utentes“, sendo essa possível durante os próximos dois meses.

“Esta melhoria foi possível graças à reorganização das equipas médicas, com a contratação de novos profissionais e ajustamentos estratégicos em várias unidades de saúde familiar”, explica a administração.

De 1 de outubro de 2024 a 15 de setembro de 2025, o número global de utentes inscritos na rede de cuidados primários de Ovar “aumentou de 56.940 para 57.424”, o que, para a ULS EDV, “reflete o reforço do acompanhamento médico e a consolidação da rede assistencial” nesse município costeiro — ao qual o Censos de 2021 atribuiu cerca de 55.400 habitantes.