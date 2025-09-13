As bibliotecas sob gestão da Câmara Municipal de Lisboa vão ter, a partir de segunda-feira, dia 15 de setembro, novos horários de funcionamento, inclusive com um período mais alargado, “para melhor servir as comunidades”, anunciou esta sexta-feira a autarquia.

“Há praticamente 20 anos que os horários de toda a rede não eram uniformes, variando de semana para semana”, indicou a câmara, apontando como um objetivo estratégico da ação municipal o alargamento e normalização dos horários de funcionamento das bibliotecas da cidade.

Esse objetivo é concretizado a partir de segunda-feira, 15 de setembro, com a fixação de novos horários, medida que abrange “nove bibliotecas” sob gestão da Câmara de Lisboa, “para melhor servir as comunidades para e com as quais trabalham”.

As bibliotecas de Alcântara, Marvila e Palácio Galveias, consideradas “bibliotecas âncora” por serem maiores e com mais funcionalidades, passam a estar abertas de segunda-feira a sábado, das 10h00 às 20h00, informou o município, acrescentando que, em adição a esse horário, a Sala Saramago da Biblioteca Palácio Galveias estará aberta de segunda-feira a sábado, entre as 20h00 e as 24h00.

Já as bibliotecas de bairro, que respondem às necessidades mais imediatas da comunidade local envolvente, nomeadamente Belém, Camões, Coruchéus, Orlando Ribeiro, Penha de França e a Hemeroteca Municipal, funcionarão de segunda-feira a sexta-feira e no 1.º e 3.º sábado de cada mês, das 10h00 às 18h00.

Em comunicado, a câmara referiu que este alargamento de horário “representa um acréscimo de cerca de 40 dias de abertura, os quais simbolizam mais 1.000 horas de serviço público, proporcionando a todas as pessoas que frequentam as bibliotecas de Lisboa uma resposta mais uniforme e adequada às suas necessidades”.

A autarquia destacou ainda a recém-inaugurada Biblioteca António Mega Ferreira, que está aberta 24 horas por dia, sete dias por semana, sendo “pioneira nesta modalidade de funcionamento”.

“As bibliotecas de Lisboa definem-se como equipamentos culturais de proximidade, abertos e implicados com os lisboetas, os territórios onde se inserem e na defesa da cultura como um direito fundamental”, reforçou a câmara, sublinhando que estes espaços são um garante do acesso à cultura, ao conhecimento e à informação, “trabalhando para todos e para cada um”.