O Estoril Praia conquistou este sábado o primeiro triunfo na edição 2025/26 da I Liga de futebol, ao vencer na receção ao AVS por 3-1, em jogo da quinta jornada da prova.
A equipa ‘canarinha’, que vinha de dois empates e duas derrotas para o campeonato, chegou aos 3-0 com golos de Lominadze, aos 12 minutos, João Carvalho (28) e Ricard Sanchez (52), tendo os avenses, que ainda não triunfaram na prova e somam apenas um empate, reduzido aos 78, por Diogo Spencer.
Após este triunfo, o Estoril passa a ocupar a oitava posição, com cinco pontos, enquanto o AVS é 17.º e penúltimo classificado, com apenas um ponto.