A Associação TVDE Madeira e a Táxis Ram pediram esta quarta-feira, na Assembleia da República, autonomia para os órgãos da região regularem o setor do transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados.

O presidente da Táxis Ram, Paulo Pereira, e o presidente da Associação TVDE na região, Alejandro Abreu, foram esta quarta-feira ouvidos na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, numa audição sobre os setores do táxi e do transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE).

Paulo Pereira defendeu que é urgente alterar a lei 45/2018 (regime jurídico dos TVDE), argumentando que a Madeira tem uma realidade diferente das grandes cidades.

O responsável pela associação de táxis disse que a região autónoma tem atualmente uma “frota excessiva, completamente desajustada da dimensão insular”, com “tarifas artificiais, práticas predatórias e dumping“.

Paulo Pereira considerou que “cabe às próprias regiões autónomas poderem regulamentar este tipo de serviço” e referiu que existe discriminação quando os veículos TVDE fazem viagens “50% ou 60% mais baratas” do que os táxis.

Também Alejandro Abreu, que representa o setor TVDE, manifestou uma “grande preocupação” com “o crescimento descontrolado” na Madeira, referindo que a frota cresceu de 40 para 700 viaturas em cerca de um ano.

O responsável acrescentou que, se não houver controlo, a atividade deixará de ser sustentável e defendeu que o Governo da Madeira deve ter a possibilidade de regulamentar a atividade, assim como gere setores como a saúde ou a educação, exemplificou.

Os representantes do Chega, PSD e PS manifestaram-se de acordo com as reivindicações dos responsáveis das duas associações.

O Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, aprovou recentemente um decreto regulamentar que prevê a suspensão transitória, até ao final do ano, da atribuição de novas licenças TVDE no arquipélago.

O documento foi, porém, devolvido ao executivo insular pelo representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, com a justificação de que o diploma está “ferido de inconstitucionalidade orgânica”, indicou o seu gabinete em 27 de agosto.

“A decisão fundamenta-se na jurisprudência do Tribunal Constitucional […], que determina que quaisquer limitações ao direito de iniciativa económica privada, acolhido no artigo 61.º, n.º 1, da Constituição, são da competência reservada da Assembleia da República, pelo que as normas de outros órgãos legislativos ou regulamentares que pretendam consagrar tais limitações são organicamente inconstitucionais”, explicou em comunicado.

Entretanto, na sexta-feira, foi publicada no Jornal Oficial uma resolução do Conselho do Governo Regional de quinta-feira, que não constava das conclusões divulgadas em comunicado, que “determina a suspensão, a título transitório, da atribuição e emissão de licenças e averbamentos de operador TVDE, no território da Região Autónoma da Madeira, e da atribuição e emissão de licenças de motoristas de TVDE, pelo período de 6 meses a contar da data de entrada em vigor da presente resolução”.