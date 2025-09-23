O Presidente timorense, José Ramos-Horta, destacou esta terça-feira que a Malásia sempre esteve ao lado de Timor-Leste nos momentos mais críticos da sua história, incluindo na adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

“A Malásia esteve ao nosso lado durante momentos críticos da nossa história, e este apoio firme é algo que nós, o povo de Timor-Leste, jamais esqueceremos”, afirmou o chefe de Estado timorense após um encontro com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que iniciou esta terça-feira uma visita oficial de dois dias a Timor-Leste.

“A sua visita é prova da amizade profunda e sólida entre as nossas duas nações. Uma amizade construída na solidariedade e reforçada através do nosso compromisso comum com a democracia, a justiça e a paz”, disse Ramos-Horta dirigindo-se a Anwar Ibrahim.

A Malásia, que assume a presidência rotativa da ASEAN, tem desempenhado um papel importante na conclusão do processo de adesão de Timor-Leste a este bloco, que deverá ser concluído a 26 de outubro.

Esta visita histórica marca a primeira deslocação oficial de um primeiro-ministro da Malásia a Timor-Leste em 22 anos e visa fortalecer as relações bilaterais e apoiar a preparação do país para se tornar o 11.º membro da ASEAN.

Ramos-Horta destacou que as conversações entre ambos os líderes decorreram de forma positiva, construtiva e com foco no futuro.

“Enquanto nos preparamos para a nossa adesão histórica à ASEAN em outubro próximo, em Kuala Lumpur, a parceria com a Malásia é de extrema importância”, salientou o Presidente timorense.

“Estamos comprometidos em trabalhar ainda mais estreitamente com a Malásia e com todos os membros da ASEAN para cumprir os critérios que faltam no nosso caminho para nos tornarmos membros de pleno direito”, garantiu.

O Presidente timorense acrescentou também que ambos os líderes concordaram em reforçar ainda mais a cooperação bilateral em benefício dos povos de ambos os países, com destaque para os setores do agronegócio, turismo, energias renováveis, educação e formação profissional.

O Presidente timorense condecora quarta-feira o primeiro-ministro Anwar Ibrahim com o Grande Colar da Ordem de Timor-Leste.

Esta condecoração é um reconhecimento pelo seu empenho pessoal e de longa data na causa de Timor-Leste, bem como pelo papel-chave da Malásia, sob a sua liderança, no apoio ao desenvolvimento nacional e ao percurso de adesão plena à ASEAN.

O primeiro-ministro da Malásia defendeu o reforço da cooperação entre os dois países e reiterou o apoio à adesão de Timor-Leste à ASEAN.

“A Malásia continuará a apoiar a adesão de Timor-Leste à ASEAN”, reiterou.

A delegação da Malásia integra o Ministro da Defesa, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, o Ministro da Comunicação, Datuk Fahmi Fadzil, bem como altos responsáveis do Gabinete do Primeiro-Ministro e do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Quarta-feira, o chefe do Governo da Malásia e a sua comitiva realizam uma visita ao Parlamento Nacional, seguindo-se um encontro com o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, e uma reunião bilateral para discutir cooperação.

Timor-Leste conclui a adesão plena à ASEAN, na 47.ª cimeira, que vai decorrer em 26 de outubro, em Kuala Lumpur, Malásia.