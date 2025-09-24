A forma como investimos está, cada vez mais, na ordem do dia. Saber onde devemos aplicar o nosso dinheiro e de que forma devemos fazê-lo, é um passo crucial na gestão financeira de cada um. Assim, ter a informação certa do seu lado e aprender a descortinar alguns conceitos são passos fundamentais para uma literacia financeira mais capaz e qualificada. Se sente que o mundo financeiro é um verdadeiro bicho-de-sete-cabeças, está a chegar a semana que promete desconstruir este pensamento.
A BiG InvestorWeek é uma iniciativa do BiG, Banco de Investimento Global, totalmente dedicada à literacia financeira e investimento. Com a ajuda de especialistas BiG e de convidados provenientes de algumas das principais gestoras internacionais, tem como objetivo contribuir ativamente para a literacia financeira na sociedade, sendo um reflexo do compromisso do Banco neste sentido. Depois de uma primeira edição de sucesso, está de volta com o mesmo objetivo de sempre: capacitar para um futuro financeiro mais sólido.
Assinalando o Dia Mundial do Investidor, terá lugar de 6 a 10 de outubro, durante cinco dias recheados de várias sessões online diárias, pensadas para a partilha de conhecimento prático sobre a importância de investir, bem como de soluções e ferramentas de investimento. Com a consciência de que, muitas vezes, as soluções de investimento são complexas, principalmente para quem se encontra a iniciar a sua jornada financeira, cada sessão foi elaborada para ajudar os investidores a navegar com mais confiança, conhecimento e clareza no mundo dos investimentos.
Importa reforçar que esta não é uma iniciativa destinada apenas para clientes BiG. É pensada para qualquer pessoa interessada, de forma totalmente gratuita. O programa destina-se a apoiar investidores com diferentes perfis e níveis de experiência e vai incluir sessões com temas como “Porque devo investir?”; “Construa uma carteira que se adapta a si”; “Torne-se um Investidor Disciplinado”; “Desdolarização: Perspectivas e Oportunidades de Investimento”; “Análise Técnica”, entre outros.
Conheça a agenda!
Dia 06
- 13h30 – Sessão de abertura: Porque devo investir
Orador: Eduardo Nunes, Sub-Diretor Intermediação Financeira, BiG
- 17h00 – Investir em Ações, ETFs e Fundos
Oradores: Carolina Oanta, Gestora, BiG Private Wealth Management e Eduardo Nunes, Sub-diretor BiG Corretagem
Dia 07
- 13h30 – Desdolarização: Perspectivas e Oportunidades de Investimento
Moderador: Rui Broega | Diretor Coordenador Asset Management, BiG
Orador: João Robalo Martins | Pimco Account Manager Iberia
- 17h00 – Rendimento Passivo: Ações e ETFs de Dividendos
Orador: Steven Santos, Diretor de Plataformas e Corretagem, BiG
Dia 08
- 13h30 – Torne-se um Investidor disciplinado, quanto mais cedo, melhor
Orador: Francisco Guimarães Neto | Vice-President Sales, BlackRock
Moderador: Rui Broega, Diretor Coordenador Asset Management, BiG
- 17h00 – Construa uma Carteira que se adapta a si
Orador: Marcelo Silva, Analista, BiG
- 18h40- Megatendências: posicionar investimentos para o futuro
Orador: Diogo Perneta | Analista, BiG
Dia 09
- 13h30 – Autonomia Estratégica Europeia
Orador: Cristina Carvalho, Amundi Iberia Head of Institutional
Moderador: Rui Broega, Diretor Coordenador Asset Management, BiG
17h00 – Introdução à Análise Técnica
Orador: Afonso Português, Trading e Plataformas, BiG
Dia 10
- 13h30 – Pensar na Reforma Além da Idade
Orador: Marta Martins | Portfolio Manager, Asset Management, BiG
- 17h00 – Começar a Investir numa Plataforma de Negociação
Orador: Ricardo Contins, Product Manager Trading, BiG
Se quer estar munido do conhecimento certo para saber como se movimentar, saiba que esta semana poderá, realmente, fazer a diferença. O mundo dos investimentos pode tornar-se mais simples. Tudo o que precisa é de se inscrever!