A forma como investimos está, cada vez mais, na ordem do dia. Saber onde devemos aplicar o nosso dinheiro e de que forma devemos fazê-lo, é um passo crucial na gestão financeira de cada um. Assim, ter a informação certa do seu lado e aprender a descortinar alguns conceitos são passos fundamentais para uma literacia financeira mais capaz e qualificada. Se sente que o mundo financeiro é um verdadeiro bicho-de-sete-cabeças, está a chegar a semana que promete desconstruir este pensamento.

A BiG InvestorWeek é uma iniciativa do BiG, Banco de Investimento Global, totalmente dedicada à literacia financeira e investimento. Com a ajuda de especialistas BiG e de convidados provenientes de algumas das principais gestoras internacionais, tem como objetivo contribuir ativamente para a literacia financeira na sociedade, sendo um reflexo do compromisso do Banco neste sentido. Depois de uma primeira edição de sucesso, está de volta com o mesmo objetivo de sempre: capacitar para um futuro financeiro mais sólido.

Assinalando o Dia Mundial do Investidor, terá lugar de 6 a 10 de outubro, durante cinco dias recheados de várias sessões online diárias, pensadas para a partilha de conhecimento prático sobre a importância de investir, bem como de soluções e ferramentas de investimento. Com a consciência de que, muitas vezes, as soluções de investimento são complexas, principalmente para quem se encontra a iniciar a sua jornada financeira, cada sessão foi elaborada para ajudar os investidores a navegar com mais confiança, conhecimento e clareza no mundo dos investimentos.

Importa reforçar que esta não é uma iniciativa destinada apenas para clientes BiG. É pensada para qualquer pessoa interessada, de forma totalmente gratuita. O programa destina-se a apoiar investidores com diferentes perfis e níveis de experiência e vai incluir sessões com temas como “Porque devo investir?”; “Construa uma carteira que se adapta a si”; “Torne-se um Investidor Disciplinado”; “Desdolarização: Perspectivas e Oportunidades de Investimento”; “Análise Técnica”, entre outros.

Conheça a agenda!

13h30 – Sessão de abertura: Porque devo investir

Orador: Eduardo Nunes, Sub-Diretor Intermediação Financeira, BiG

17h00 – Investir em Ações, ETFs e Fundos

Oradores: Carolina Oanta, Gestora, BiG Private Wealth Management e Eduardo Nunes, Sub-diretor BiG Corretagem

13h30 – Desdolarização: Perspectivas e Oportunidades de Investimento

Moderador: Rui Broega | Diretor Coordenador Asset Management, BiG

Orador: João Robalo Martins | Pimco Account Manager Iberia

17h00 – Rendimento Passivo: Ações e ETFs de Dividendos

Orador: Steven Santos, Diretor de Plataformas e Corretagem, BiG

13h30 – Torne-se um Investidor disciplinado, quanto mais cedo, melhor

Orador: Francisco Guimarães Neto | Vice-President Sales, BlackRock

Moderador: Rui Broega, Diretor Coordenador Asset Management, BiG

17h00 – Construa uma Carteira que se adapta a si

Orador: Marcelo Silva, Analista, BiG

18h40- Megatendências: posicionar investimentos para o futuro

Orador: Diogo Perneta | Analista, BiG

13h30 – Autonomia Estratégica Europeia

Orador: Cristina Carvalho, Amundi Iberia Head of Institutional

Moderador: Rui Broega, Diretor Coordenador Asset Management, BiG

17h00 – Introdução à Análise Técnica

Orador: Afonso Português, Trading e Plataformas, BiG

13h30 – Pensar na Reforma Além da Idade

Orador: Marta Martins | Portfolio Manager, Asset Management, BiG

17h00 – Começar a Investir numa Plataforma de Negociação

Orador: Ricardo Contins, Product Manager Trading, BiG

Se quer estar munido do conhecimento certo para saber como se movimentar, saiba que esta semana poderá, realmente, fazer a diferença. O mundo dos investimentos pode tornar-se mais simples. Tudo o que precisa é de se inscrever!