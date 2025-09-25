Após 16 anos sem sessões, o Teatro José Lúcio da Silva (TJLS), em Leiria, vai voltar a exibir cinema a partir de domingo, na sequência do apetrechamento técnico obtido no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A projeção de filmes regressa à sala de espetáculos com “A corrida mais louca da Europa”, para público infantil, pela manhã, e uma sessão dupla de “O pátio da saudade”, de Leonel Moura, à tarde e à noite.

O TJLS foi um dos abrangidos pelo investimento do PRR anunciado em 2023 pelo Governo para beneficiar 155 cineteatros e centros de arte contemporânea do país com renovação tecnológica, incluindo aquisição de equipamento de projeção digital de cinema (DCP) e de vídeo.

A intervenção em Leiria custou 150 mil euros mais IVA e permitiu à sala de Leiria passar a dispor de um novo ecrã, máquina de projeção digital e sistema som reforçado, explicou à agência Lusa o diretor do TJLS, José Pires.

A intenção, porém, não é recuperar a exibição diária de cinema na sala, que, em 2006, antes do encerramento para remodelação de todo o complexo, atraía “uma média diária de quase 600 espetadores por sessão”.

“Agora há 16 salas de cinema em Leiria e antes havia uma”. Face ao contexto diferente, “com esta programação, quer-se que os espetadores usufruam de um ecrã grande e com novo sistema de som”, acrescentou.

O TJLS ainda exibiu filmes com alguma regularidade até 2009, mas depois ficou exclusivamente vocacionado para espetáculos e eventos, o que inviabiliza a entrada da sala no circuito nacional de estreias cinematográficas.

“As distribuidoras só fornecem os filmes se tivermos uma semana de exibição, o que contraria a prática do investimento feito em 2007 para renovação do teatro, que foi preparado sobretudo para artes de palco”.

Contudo, e “porque existem outras ofertas de cinema na cidade, com muitas salas”, a intenção é evocar a tradição do cinema no principal espaço cultural de Leiria, com 729 lugares sentados.

“Queremos voltar a ter o hábito antigo do cinema infantil de manhã e das sessões de cinema maioritariamente comercial à noite, pelo menos uma vez por mês, também porque tivemos este investimento e é preciso colocá-lo a uso”, sublinhou José Pires.

Em paralelo, o município continua a programar cinema de autor no Teatro Miguel Franco, com duzentos lugares, mantendo-se o TJLS aberto também a filmes exibidos a alunos no âmbito do Plano Nacional de Cinema.

Após este domingo, está agendada a exibição de “Mundo Jurássico: Renascimento” no dia 19 de outubro à noite. Os filmes a projetar nos dias 23 de novembro e 28 de dezembro estão por anunciar. O preço dos bilhetes varia entre 3,5 euros (sessão infantil) e 4,5 euros.

No concelho de Leiria, o Cine-Teatro de Monte Real, gerido igualmente pela Empresa Municipal Teatro José Lúcio da Silva, foi também beneficiado pela renovação tecnológica contratada com fundos do PRR.

Segundo José Pires, a instalação está praticamente concluída, estando “em afinações técnicas”.

A intenção é avançar com programação em Monte Real uma vez por mês, “não só cinema, mas também outras artes”, concluiu.