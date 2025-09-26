Quatro freguesias do concelho de Porto de Mós vão dispor a partir de quarta-feira de transporte a pedido, serviço implementado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Leiria, anunciou esta sexta-feira a Câmara.

Segundo uma nota de imprensa, a partir de 1 de outubro, o serviço, que consiste na utilização de táxis a preço reduzido, vai estar disponível nas uniões de freguesias de Alvados e Alcaria, e de Arrimal e Mendiga, e nas freguesias de São Bento e Serro Ventoso.

“A partir de 1 de novembro, o sistema será alargado às freguesias de Alqueidão da Serra e Mira de Aire”, adiantou a Câmara, explicando que “o serviço será progressivamente alargado a todo o concelho”.

A autarquia referiu que esta é “uma solução de mobilidade flexível que pretende dar resposta às necessidades, numa primeira fase, às populações em freguesias de baixa densidade”, com menos de 50 habitantes por quilómetro quadrado.

“Este modelo de transporte funciona através de reserva prévia por telefone, gratuita, para o número 800242526 (chamada gratuita), devendo a marcação ser feita até às 15h00 do dia útil anterior à viagem”, esclareceu o município.

O transporte a pedido “é assegurado por operadores locais de táxi” e “os bilhetes variam entre 1,20 e 5,40 euros por viagem, consoante o percurso, valor que corresponde ao preço do bilhete do autocarro”.

O transporte flexível a pedido, denominado “MOBI Região de Leiria”, foi lançado pela CIM em janeiro de 2023, no concelho de Alvaiázere, estendendo-se depois a Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Pombal.

“Realizado com recurso aos operadores locais (táxi), o projeto é financiado pelo PROTransP — Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, permitindo que o utilizador pague um valor mais reduzido pelo serviço, sendo o restante suportado” pela CIM, divulgou esta entidade na sua página na Internet.

De acordo com a CIM, a implementação deste projeto “pretende dar mais um contributo no combate ao isolamento da população sénior e melhorar o acesso à rede de transportes públicos, designadamente nos lugares onde o serviço público de transportes não existe ou não assegura horários compatíveis com as necessidades da população”.

“Trata-se de um serviço complementar à rede pública de transportes e pretende assegurar as deslocações para a sede do município, onde os utentes poderão ir aos seus locais habituais”, como centro de saúde, farmácia, mercado, banco, correios ou outros, acrescentou a Comunidade Intermunicipal.

A CIM integra os municípios de Alvaiázere, Ansião, Batalha, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Pedrógão Grande, Pombal e Porto de Mós.