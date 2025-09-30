Catarina Barros e Carolina Novo são as vencedoras da primeira edição das Bolsas Literárias Penguin, no valor de 7.500 euros cada, após uma seleção feita pelo júri a partir de cerca de 400 candidaturas, foi anunciado esta terça-feira.

“O júri das Bolsas Literárias Penguin 2025 deliberou, por maioria, atribuir a Bolsa de Ensaio a Catarina Barros e a Bolsa de Ficção Narrativa a Carolina Novo”, anunciou o grupo Penguin Random House Portugal, em comunicado.

Para a seleção de finalistas e vencedoras, pesaram critérios como o domínio da língua, a qualidade da amostra do manuscrito, a criatividade e a originalidade da proposta, explica o júri, que foi composto pela jornalista e escritora Inês Fonseca Santos, pelo escritor João Tordo, pela diretora editorial da Penguin, Clara Capitão, e pelas editoras Diana Garrido, Eurídice Gomes e Madalena Alfaia.

Nas palavras de Clara Capitão, as vencedoras “conquistaram o júri pela qualidade e originalidade dos manuscritos submetidos, e pelos promissores projetos literários” que partilharam, além de terem demonstrado a importância da bolsa para poderem dar continuidade ao trabalho iniciado.

A responsável revelou ainda que tanto o volume de propostas apresentadas, como “a qualidade e o rasgo de muitas delas” foram recebidos com entusiasmo pela editora.

“É estimulante, para quem trabalha todos os dias com livros e escritores, testemunhar a energia criativa que estas Bolsas suscitaram e antever nas propostas que nos chegaram uma expectativa de rejuvenescimento do panorama literário nacional”, sublinhou Clara Capitão.

Catarina Barros nasceu em Lisboa em 1984, licenciou-se em Filosofia, com uma pós-graduação em Estudos Sobre as Mulheres e atualmente é gestora de ciência no Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa. Tem textos de prosa, poesia, ensaio e teatro publicados em várias antologias e revistas.

Carolina Novo nasceu no Porto em 1995, onde atualmente reside, mas cresceu em Vila Real. Formada em Relações Internacionais e Política, é mestre em Estudos Literários, Culturais e Interartes.

As Bolsas Literárias Penguin foram anunciadas em abril deste ano, no Dia Mundial do Livro, como um projeto para “dar voz à ficção nacional, bem como, através de obras ensaísticas, incentivar a reflexão e o debate em torno de temas da atualidade, para procurar respostas a um mundo cada vez mais complexo”.

Na altura, o grupo editorial esclareceu que “esta iniciativa pretende criar condições para a escrita de dois projetos de mérito”, visando “cidadãos portugueses, ou residentes em Portugal, que escrevam em língua portuguesa e que demonstrem voz e talento literário”.

Cada bolseiro recebe a quantia de 7.500 euros, a serem atribuídos em duas parcelas, metade na assinatura do contrato de aceitação da bolsa e a outra metade no ato da entrega do manuscrito elaborado com a respetiva bolsa.

Os candidatos devem ter idade superior a 18 anos, escrever em língua portuguesa e não podem ter nenhum livro publicado nas chancelas da Penguin.