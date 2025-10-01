O árbitro Miguel Nogueira vai arbitrar pela primeira vez um clássico entre FC Porto e Benfica, no domingo, em jogo da oitava jornada da I Liga, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação de Lisboa, de 31 anos e internacional desde 2023, vai estar pela primeira vez num jogo entre “grandes”, depois de João Gonçalves, de 33, se ter estreado na derrota caseira do bicampeão Sporting ao FC Porto, por 2-1, também para o campeonato.

No jogo “grande” da oitava ronda da I Liga, Miguel Nogueira vai ter como assistentes Paulo Brás e Nuno Pires, o quarto árbitro será Gustavo Correia, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Bruno Esteves, coadjuvado por Pedro Felisberto (AVAR).

O FC Porto, líder isolado com 21 pontos, recebe o Benfica, terceiro com 17, no domingo, a partir das 21h15, no Estádio do Dragão, no Porto.