Foi uma paixão mais a sério que começou com a chegada de Cristiano Ronaldo ao país, foi uma paixão que depressa passou dos jogadores para os treinadores, foi uma paixão que se alargou de seguida aos dirigentes, é uma paixão cada vez mais latente e que se torna transversal a todas as funções nas estruturas profissionais. A inédita contratação de um presidente para CEO acabou por ser adiada, com Frederico Varandas a recusar a oferta milionária que recebeu para sair da liderança do Sporting, como o Observador anunciou em exclusivo, mas nem por isso os olhos foram desviados da realidade nacional. O resultado está agora à vista.

Depois de um arranque a perder na meia-final da Supertaça, a averbar dois desaires na Liga dos Campeões da Ásia e a sair também derrotado do encontro na Liga com o Al Nassr, o Al-Ittihad perdeu cedo a paciência com Laurent Blanc e nem mesmo o facto de ter sido campeão na última temporada segurou o técnico francês depois de um início aquém do esperado. Os nomes dos sucessores começaram a surgir, havia um português entre os potenciais escolhidos e a opção deve mesmo recair num treinador nacional: Sérgio Conceição.

Sem agarrar nenhum projeto desde que saiu do AC Milan, onde em seis meses ganhou a Supertaça e foi às meias-finais da Taça da Itália mas não chegou à tão desejada qualificação europeia para a Champions, o antigo treinador do FC Porto foi sondado pelo conjunto de Jeddah e terá gostado da proposta apresentada pelo clube que tem o português Domingos Soares de Oliveira como CEO. As próximas horas deverão trazer novidades sobre o negócio, sendo provável que, caso não exista contratempos, Sérgio Conceição se torne o sétimo treinador português na Liga depois de Jorge Jesus (Al Nassr), José Gomes (Al Fateh), Pedro Emanuel (Al Fayha), Mário Silva (Al Najma), Paulo Sérgio (Al Okhdood) e Armando Evangelista (Damac).

????????⚫️ Al Ittihad reach verbal agreement to appoint Sérgio Conceição as new head coach! As exclusively revealed earlier today, the deal is at advanced stages just fixing the length of the contract likely to be for next two years. Conceição said yes to Al Ittihad. ???????????????? pic.twitter.com/SW6Q0TCQIP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2025

Aos 50 anos, o Al-Ittihad pode ser o oitavo clube na carreira de Sérgio Conceição, o terceiro no estrangeiro depois das passagens por Olhanense, Académica, Sp. Braga, V. Guimarães, Nantes, FC Porto e AC Milan. No Dragão, e ao longo de sete temporadas, o técnico ganhou um total de 11 títulos: três Campeonatos, quatro Taças de Portugal, uma Taça da Liga (única na história dos dragões) e três Supertaças. E com uma outra curiosidade: quando estava nos azuis e brancos, Sérgio Conceição chegou a receber propostas do Médio Oriente mas recusou sempre a possibilidade de sair do FC Porto, algo que acabou por acontecer em 2024. No Al-Ittihad, além de nomes como Karim Benzema, Fabinho, N’Golo Kanté, Steven Bergwijn, Houssem Aouar, Rajkovic ou Mitaj, o técnico por encontrar dois jogadores portugueses: Danilo Pereira e Roger Fernandes.

Em paralelo, e neste caso numa mera confirmação de algo que nos últimas dias vinha a ser falado de forma insistente, Rui Pedro Braz, antigo diretor desportivo do Benfica que deixou as águias quatro anos depois no final do mercado de transferências, foi confirmado como novo homem forte do futebol do Al Ahli de Galeno, Mahrez, Ivan Toney, Kessié, Mendy e companhia, o atual campeão asiático que começou a época a ganhar a Supertaça… e que foi o clube que tentou desviar Varandas de Alvalade para a Arábia Saudita.

???? | Al Ahli appoints Rui Pedro Braz as Sporting Directorhttps://t.co/if7f8HFVs0 — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) October 2, 2025

“A Al Ahli Club Company anunciou a nomeação do executivo português Rui Pedro Braz como diretor desportivo, como parte dos esforços para fortalecer as suas operações futebolísticas em todas as equipas e faixas etárias. Rui Pedro traz uma vasta experiência no futebol europeu, tendo passado cinco temporadas no clube português Benfica. Desde 2021, supervisionou importantes desenvolvimentos, incluindo a reestruturação da rede de olheiros, a criação de um departamento especializado em análise de dados integrado com a ciência do desporto e o desenvolvimento de percursos para os jovens jogadores progredirem para a equipa principal”, começou por anunciar o clube saudita em comunicado.

A sua estratégia no Benfica levou a um sucesso significativo no mercado de transferências de 2021/22 até ao início de 2025/26, ao mesmo tempo que impulsionou o perfil da equipa dentro e fora do campo. Durante o seu mandato, o Benfica conquistou títulos da liga e taças nacionais, qualificou-se para cinco campanhas consecutivas da Liga dos Campeões da UEFA e estabeleceu-se como um dos melhores clubes da Europa no desenvolvimento de jovens talentos.”

???? An overview of the new Sporting Director’s experience pic.twitter.com/YZaW9BvLG8 — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) October 2, 2025

“Rui Pedro disse que está orgulhoso por se juntar ao Al Ahli e ansioso por trabalhar com todos os departamentos, equipa técnica e jogadores para construir uma base sólida para o sucesso futuro, à altura das ambições do clube e das expectativas dos adeptos. Espera-se que ele chegue a Jeddah no início da próxima semana para assumir oficialmente o seu novo cargo, como parte de um plano para construir um projeto de futebol sustentável que elevará o perfil do clube a nível nacional, regional e internacional”, acrescentou o texto do anúncio oficial, que apesar dessas considerações não teve qualquer declarações do dirigente. Além de Braz e de Domingos Soares de Oliveira, CEO do Al-Ittihad, existem mais dois nomes portugueses na estrutura do Al Nassr: o diretor desportivo Simão Coutinho e o diretor executivo José Semedo.