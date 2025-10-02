Na rentrée, regressamos ao tema da decoração e mostramos “casas com arte”. No Porto, conhecemos a casa da designer gráfica Inês von Hafe Pérez, reabilitada pelo ateliê Pedra Líquida e onde está instalada a galeria Contemplate. Em Lisboa, um duplex de 40 metros quadrados cheio de caráter, assinado pela designer de interiores Maria Negrão. Em Coimbra, o apartamento onde os fundadores da Cinco se sentem quase sempre de férias, cheio de curvas e clássicos do design. E ainda, na Ericeira, o refúgio criativo da artista belga Isabelle Vandeplassche, e a residência A Pintora, de Joana Inês-Soares.

Regressamos também à terra, à agricultura e ao campo, através do novo hotel de Cláudia Villax, A Sociedade Rural.

Num mundo acelerado e cada vez mais artificial, voltamos a materiais milenares e mostramos ateliês, designers e artistas que criam em madeira e pedra.

Nesta edição, falamos ainda de museus, que se reinventam na forma de hotéis, lojas e mesas. Mostramos pratos com arte, criados com técnicas de alta-cozinha e imaginação sem limites. Damos os parabéns ao Zé Povinho, que celebra 150 anos, e entrevistamos a designer de moda Benedita Formosinho, entre outros conteúdos.

Com direção de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandre, este número está disponível por 7,90€ no formato papel e 5,90€ na versão digital. Está à venda nas bancas e também online, na Loja Observador, com portes grátis em Portugal continental até dia 12 de outubro. Na mesma loja, pode assinar quatro edições da revista com condições especiais.

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