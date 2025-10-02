A temporada tem sido de altos e baixos. O Sp. Braga tem atravessado momentos atribulados ao longo dos primeiros meses da nova época, embora tenha estado a cumprir os objetivos na Liga Europa. Depois de chegar à fase de liga com cinco vitória e um empate em seis jogos, que correspondem a três pré-eliminatórias passadas com distinção, a equipa de Carlos Vicens estreou-se na fase principal com uma importante vitória frente ao Feyenoord, em Braga, numa partida em que Fran Navarro foi decisivo (1-0). Contudo, no regresso ao Campeonato Nacional, os arsenalistas caíram frente ao Nacional, também na sua casa (0-1), e adensaram a crise em provas nacionais, levando agora cinco jogos sem vencer, um registo que se torna histórico em termos negativos.

Foi um Sp. Braga de duas caras aquele que se deslocou esta quinta-feira à Escócia, para disputar a segunda jornada da fase de liga da Liga Europa. Apesar do momento europeu positivo, os adeptos bracarense têm sido bastante críticos com as exibições apresentadas pela equipa liderada pelo espanhol de 42 anos e, no último fim de semana, não se coibiram de demonstrar a sua insatisfação com lenços brancos. À semelhança do que tem feito ao longo desta época, esperava-se que Vicens rodasse a equipa, o que até podia ser positivo para resgatar os índices psicológicos e físicos, dado os microciclos que a turma de Braga tem enfrentado. Sandro Vidigal estava de regresso após lesão e podia ser uma das opções do catalão. Em sentido inverso, Gabriel Moscardo falhou a partida devido a desgaste físico.

“Preparámos o jogo com tudo o que vimos que o Celtic pode fazer. Este ruído à volta da equipa… Temos de nos focar no que podemos fazer e usar as nossas armas para podermos competir bem. Sabemos que o Celtic tem uma tradição europeia muito importante. É verdade que perderam a liderança no Campeonato, mas a competição só começou agora. Trabalhámos para que a equipa mostre a versão que tem de mostrar, que não oferecemos no último jogo. Essa última versão não podemos repetir. Temos de ver uma versão com muita força e vontade de ganhar, para tentar um bom resultado e ganhar o encontro. Fizemos 14 jogos oficiais. A equipa vem com bastantes jogos e temos vivido momentos diferentes. A equipa consolidou-se e tentámos ter sempre os jogadores mais frescos possíveis. Não estamos contentes com este resultado e sabemos que temos de melhorar”, explicou Vicens na antevisão.

Como seria de esperar, Carlos Vicens mexeu bastante na sua equipa, promovendo seis alterações em relação ao último jogo. Yanis da Rocha foi novidade no setor defensivo, com Florian Grillitsch, Vítor Carvalho e Gorby Baptiste a entrarem para o meio-campo. No ataque, Pau Victor e Amine El Ouazzani juntaram-se a Ricardo Horta. Em sentido inverso, Sikou Niakaté, Victor Goméz, Moscardo, João Moutinho, Rodrigo Zalazar e Navarro saltaram para o banco. Nos escoceses, Brendan Rodgers concedeu a titularidade a Paulo Bernardo e ao ex-Marítimo Daizen Maeda, com Jota a falhar a partida por lesão. O centro do ataque ficou entregue a Kelechi Iheanacho, com Sebastian Tounekti a jogar sobre o lado direito.

O Celtic entrou com mais bola na partida e a aproveitar as fragilidades defensivas do Sp. Braga, em particular no lado direito, já que Yanis da Rocha ficou amarelado desde muito cedo. Na primeira ocasião de perigo, Sebastian Tounekti rompeu na área pela esquerda e atirou para defesa à figura Lukas Hornicek (12′). Com o passar dos minutos, os arsenalistas começaram a crescer e, na sequência de um canto, Vítor Carvalho teve espaço junto à pequena área, mas o remate de pé direito saiu frouxo e ao lado (18′). Pouco depois, Leonardo Lelo ganhou a bola num ressalto na esquerda, colocou em Gorby e o médio deixou para Horta que, de muito longe, desferiu um remate forte, com efeito, sem oposição e inaugurou o marcador, contando com o importante contributo de Kasper Schmeichel, que foi bastante mal batido (21′).

Ricardo Horta do meio da rua ????#DAZNEuropa pic.twitter.com/MJ2HbUgmzI — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 2, 2025

A equipa portuguesa deu seguimento ao golo e continuou por cima, com Pau Victor a testar Schmeichel, que impediu o golo ao extremo (27′). Com o passar dos minutos, o protestos dos adeptos, que recusaram apoiar a sua equipa por estarem contra a direção do clube, beneficiou o futebol do Sp. Braga, que continuou mais ofensivo. Na reta final da primeira metade, Colby Donovan atirou de longe, ao lado (42′), e, na resposta, Grillitsch apareceu com espaço à entrada da área e atirou de primeira para defesa de Schmeichel (45′). Nos descontos, ainda houve tempo para o médio tentar alvejar a baliza em duas ocasiões, mas o lance acabou por se perder (45+2′).

Ao intervalo, Víctor Gómez e Marcelo Saracchi saíram dos bancos e os arsenalistas até entraram bem, com Amine a atirar cruzado ao lado (50′), mas, na jogada seguinte, Iheanacho aproveitou um erro de Grillitsch para empatar a partida, só que o lance acabou anulado devido a um braço na bola do nigeriano (51′). Pouco depois, Pau Victor combinou com El Ouazzani e, quando tinha tudo para assistir o companheiro, atirou contra um defesa (61′). Na resposta, Kieran Tierney apareceu sozinho a concluir um canto, mas Hornicek impôs-se (63′). Já com João Moutinho, Reo Hatate, Arne Engels, Diego Rodrigues e Zalazar em campo, o Celtic assumiu o controlo das operações e voltou a encostar o Sp. Braga à sua área. Na melhor ocasião, Tounekti rompeu da esquerda para o meio, dentro da área, e atirou cruzado para uma enorme defesa de Hornicek com a luva esquerda (74′).

James Forrest foi outra das apostas de Rodgers, que viu os seus jogadores continuarem a pressionar os arsenalistas, mas Cameron Carter-Vickers não teve a melhor pontaria na sequência de um canto (79′). Os treinadores esgotaram as alterações com Dane Murray e Gabri Martínez e, logo a seguir, Gómez arrancou da direita para o meio e deixou em Diego Rodrigues, que atirou para defesa incompleta de Schmeichel, Martínez apareceu na recarga a atirar contra Liam Scales e, à terceira, o defesa tentou o corte contra o espanhol, que fez assim o golo que sentenciou a vitória (85′). Lukas Hornicek reapareceu na partida nos descontos, ao travar um cruzamento traiçoeiro de Murray, que saiu na direção da baliza (90+6′). Desta forma, o Sp. Braga tornou-se na primeira equipa portuguesa a vencer no Celtic Park e é um dos líderes desta fase de liga antes de receber o Estrela Vermelha, no dia 23 de outubro.