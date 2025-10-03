Um homem de 29 anos e uma mulher de 27 anos foram detidos na quarta-feira por tráfico de droga no concelho de Vila Viçosa, no distrito de Évora, informou esta sexta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a Guarda adianta que as detenções ocorreram no âmbito de uma denuncia relativa ao crime de tráfico de drogas, que reportava a presença de diversas plantas de canábis num empreendimento turístico situado no concelho de Vila Viçosa.

Na sequência da denuncia, a GNR deu cumprimento a uma busca domiciliária, da qual resultou a detenção do casal e apreensão de cinco pés de planta de canábis, em diferentes estados de maturação, sete doses de liamba e sementes de canábis.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Évora.