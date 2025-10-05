Kim Kardashian, de 44 anos, e a sua mãe e empresária, Kris Jenner, de 69, avançaram com uma ação judicial contra o rapper Ray J, conhecido por ter protagonizado o vídeo sexual que lançou Kim para a fama em 2007. O motivo da queixa deve-se a declarações que o músico fez recentemente num documentário da TMZ, nas quais sugere que ambas estão a ser investigadas pelo governo dos Estados Unidos por alegadas atividades de crime organizado, anunciou o jornal El Mundo.

Segundo a imprensa norte-americana, nomeadamente a Page Six e a People, Ray J afirmou no documentário TMZ Presents: United States v. Sean Combs: Inside the Diddy Trial que “as Kardashian poderiam estar a ser acusadas de crime organizado” e que Kim e Kris seriam “em breve formalmente acusadas”. As empresárias consideram tais alegações “falsas e difamatórias” e alegam que prejudicaram gravemente a sua reputação.

De acordo com a revista People, o advogado Alex Spiro apresentou a queixa por difamação em nome das duas figuras do clã Kardashian-Jenner, argumentando que as declarações de Ray J causaram “danos económicos e de imagem significativos”. Num comunicado, Spiro frisou que “Kris Jenner e Kim Kardashian nunca tinham recorrido aos tribunais por difamação, mas esta acusação falsa e grave não lhes deixou outra opção”.

O advogado acrescentou ainda que Ray J “tem conduzido uma campanha de assédio contínua contra as minhas clientes durante duas décadas, incapaz de aceitar o fim da sua breve relação com a Sra. Kardashian”. Segundo Spiro, não existe “qualquer investigação federal em curso, nem processos criminais ou provas credíveis que sustentem as acusações de crime organizado”.

O caso volta a expor as tensões antigas entre Kim Kardashian e Ray J, cuja relação terminou há quase vinte anos, mas que tem sido frequentemente reavivada por declarações públicas do rapper. O novo processo surge num momento em que a família Kardashian atravessa uma fase positiva, com uma nova temporada do reality show e vários projetos empresariais, agora ensombrados por mais uma polémica legal.