O 258.º clássico do futebol português voltou a esgotar o Estádio do Dragão num final de tarde e início de noite de festa para os 50 mil espectadores — 2.500 oriundos de Lisboa — que se deslocaram ao anfiteatro portista. O ambiente começou a aquecer ainda antes do apito inicial de Miguel Nogueira, com os adeptos a fazerem a festa na receção ao autocarro portista e a brindarem José Mourinho, que voltou ao Dragão, com uma grande assobiadela. Com pompa e circunstância, o FC Porto brindou os jogadores com um espectáculo de pirotecnia, que apimentou ainda mais um jogo que, só por si, já é quente.

No que ao futebol diz respeito, a primeira parte chegou ao fim sem golos, depois de uma etapa inicial marcada pelos muitos duelos e as poucas ocasiões de perigo. Na segunda parte, a toada manteve-se, apesar de Jakub Kiwior ter acertado na trave da sua baliza, com Rodrigo Mora a repetir o feito, na baliza de Anatoliy Trubin, no tempo de compensação.

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