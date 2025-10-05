Um golo de Tchuda a 14 segundos do final do prolongamento permitiu a Portugal este domingo revalidar o título de campeão europeu de futsal de sub-19, com uma vitória por 3-2 sobre a Espanha, na decisão do Euro2025, em Chisinau.

Na reedição da final do último Europeu, em 2023, Ruano (15 minutos) e Nacho Olivares (30) deram vantagem aos espanhóis, mas Simão Cordeiro (31) e Tiago Rodrigues (39) empataram e obrigaram à disputa do prolongamento, em que Tchuda foi decisivo nos instantes finais.

Portugal conquista, assim, o seu segundo título europeu de sub-19, e o segundo seguido, num historial da prova que é dividido pelos dois países ibéricos, já que a Espanha tinha erguido o troféu em 2019 e 2022, neste último batendo a seleção lusa.