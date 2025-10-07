Os bilhetes para o espetáculo de Joana Marques em que a humorista promete “analisar à lupa os acontecimentos que a tornaram, acidentalmente, protagonista do telejornal nos últimos tempos” esgotaram-se em menos de uma hora. As entradas para Em Sede Própria focam colocadas à venda esta segunda-feira, às 20h.

O monólogo, anunciado depois de ser conhecida a sentença que deu razão à humorista no caso que a opunha à dupla Anjos, será levado à cena no Super Bock Arena — Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 8 e 9 de maio, e no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 22 e 23 de maio. Novas datas e bilhetes serão anunciados esta terça-feira, às 20h.

“Prometido é devido. Joana Marques vai finalmente falar sobre tudo o que aconteceu ao longo do último ano EM SEDE PRÓPRIA”, lê-se na página de promoção do espetáculo, cujo nome tem origem em declarações da humorista à porta do Tribunal Cível de Lisboa, onde disse que, após um período de silêncio, falaria “em sede própria”.

“Sabendo que é difícil ser juiz em causa própria, Joana dá-se logo como culpada, porque reuniu provas irrefutáveis de todas as suas falhas, defeitos e ridículos. Se este espetáculo fosse o título de uma notícia na imprensa cor-de-rosa seria “Joana Marques arrasa Joana Marques””, continua o mesmo texto.

Durante 90 minutos, o espetáculo deverá versar “sobre tudo o que aconteceu neste último ano, mas também muito sobre o caso” que a levou a tribunal, após processo interposto pela banda Anjos, disse em entrevista à SIC, estação para a qual trabalha como guionista do programa Isto É Gozar com Quem Trabalha.

A dupla de cantores Sérgio e Nelson Rosado exigia mais de um milhão de euros por prejuízos devido a uma publicação satírica nas redes sociais, mas o tribunal considerou que a humorista agiu “no âmbito da sua liberdade de expressão”.