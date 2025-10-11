Era quase inevitável. Com o Benfica em período de campanha eleitoral com o maior número de proponentes de sempre a um sufrágio (seis), tudo o que tenha a ver com o atual mandato é escalpelizado até ao limite. No futebol os números são mais “conhecidos”, nas modalidades nem por isso. No entanto, as contas eram fáceis de fazer: o basquetebol “cumpriu” com o esperado, o futsal conseguiu finalmente quebrar o domínio do rival, o andebol teve mais um ano longe dos principais adversários, o hóquei em patins foi a maior desilusão pelo investimento feito. Depois, surgia o voleibol, habituado a ganhar praticamente tudo desde que Marcel Matz assumiu o comando da equipa em 2018/19. Na última época, não foi isso que aconteceu. Ganhou a Taça, perdeu a Supertaça ibérica, a Supertaça de Portugal e o Campeonato – e sempre frente ao Sporting. Agora começava um novo ciclo dentro da mesma era, com novo duelo frente aos leões na Supertaça.

“São duas equipas montadas para tentar vencer as competições internas. Tanto o Sporting como o Benfica têm um bom investimento dentro da modalidade e vão fazer tudo para vencer os troféus que vão estar em disputa. O primeiro é a Supertaça. Fizemos uma boa pré-época com a equipa, alguns jogadores chegaram mais em cima da hora. Estamos muito preparados e vamos tentar ter a melhor versão para começar a época. Estamos com uma equipa bem equilibrada neste ano. É uma equipa experiente, com potencial em todas as posições, não apenas uma opção. Estou a gostar de ver o nível de trabalho que temos internamente. Vai ser importante vencer, um clube que investe quer vencer. No ano passado pagámos um preço no início e eles pagaram um preço mais na parte final da época”, frisara Marcel Matz, técnico de um plantel reforçado com nomes como Murad Khan, Kelvi Giovani, Valerii Todua, Francisco Pombeiro e Diogo Fevereiro.

“A pré-temporada tem corrido bem. Há ainda muita coisa por limar, fruto da chegada tardia dos atletas internacionais, mas é a única coisa que podemos dizer que nos falta: um pouco mais de tempo com toda a equipa completa. De qualquer das formas, é um grupo comprometido, que encara a época com grande responsabilidade e otimismo porque só assim conseguimos estar mais fortes para enfrentar os próximos desafios. Vai ser um jogo onde não existem vencedores antecipados: são duas equipas que se conhecem bem e que se respeitam. Temos as nossas armas e vamos encarar o jogo da única forma possível para quem representa o Sporting, que é para ganhar. A vitória no Campeonato acresce a responsabilidade mas é também um reforço dos níveis de otimismo que a equipa deve ter”, destacara João Coelho, técnico dos leões.

Depois das vitórias nas Supertaças Ibérica e de Portugal, Sporting e Benfica tinham dividido sucessos na fase regular do Campeonato e tiveram depois momentos distintos na final, com os encarnados a chegarem ao 2-0 mas os leões a vencerem os três jogos seguintes incluindo a “negra” na Luz. Agora, a vitória voltou a cair para os leões, que revalidaram o título no primeiro troféu da época e chegaram à sexta Supertaça do historial, superando as cinco do Castêlo da Maia e do Sp. Espinho e ficando apenas atrás do Benfica (12).

A partida começou de forma muito equilibrada, com sucesso quase total dos side outs dos dois conjuntos até ao empate a 15, altura em que o Sporting conseguiu fazer um parcial de 4-0 com Edson Valencia no serviço na rotação e o experiente russo Sergey Grankin, de 40 anos, a mostrar que será uma mais valia na parte da distribuição dos leões. Os encarnados ainda conseguiram entrar no primeiro set mas, com o checo Jan Galabov (que foi uma das grandes surpresas no último Mundial, terminando na quarta posição) a aparecer mais no encontro, foram os verde e brancos que conseguiram fechar o primeiro parcial por 25-23. O segundo set começou de novo melhor para o Sporting (3-0), o Benfica voltou a conseguir encostar no resultado (12-12) mas um novo parcial de 5-0 acabou por ditar a história até ao final, com novo triunfo por 25-17 tendo Grankin em destaque pela forma como liderou a equipa e promoveu a ligação central com Kelton Tavares.

Marcel Matz tinha de mexer no encontro, lançando para o terceiro parcial nomes como Murad Khan, Kelvi Giovani, Valerii Todua ou Pombeiro em busca de soluções que contrariassem todo o domínio do Sporting, que estava a imperar na receção, no bloco e sobretudo no ataque. Era um risco, funcionou na perfeição: com uma melhoria significativa sobretudo no bloco, o Benfica reentrou na partida com uma vantagem de quatro pontos logo no arranque que ainda conseguiu ser recuperada ao longo do parcial pelo Sporting para apenas um ponto (de 18-12 para 21-20), esteve empatada (24-24) mas caiu para os encarnados (26-24).

???? Final do 3.º set! Sporting CP 24-26 SL Benfica#VóleiBenfica — SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) October 11, 2025

O Benfica ganhava uma esperança redobrada na recuperação, voltou a entrar melhor com um avanço de quatro pontos que foi anulado com um parcial de 4-0 pelo Sporting para o empate a dez antes de uma fase de jogo onde quase tudo girava em torno de Murad Khan e Edson Valencia, com a rotação que colocou o venezuelano no serviço a ser determinante para os leões dispararem e ganharem por 25-23 apesar das várias alterações que Marcel Matz foi tentando promover sem sucesso para ganhar outros argumentos na receção e no bloco para travar um ataque verde e branco liderado de novo ao melhor nível por Grankin.