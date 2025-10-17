"As Secretárias": revolta no escritório

Formada em Dramaturgia pela Yale School of Drama, nos Estados Unidos, Maria Inês Marques conheceu o texto no seu contexto original que, desde logo a interessou, mas também uma familiaridade e ligação inusitada à situação vivida em Portugal. “Aquele escritório relembrava-me um local semelhante onde trabalhou a minha mãe e onde também cresci. Lembro-me da decoração, do cheiro a tabaco e de toda a estética dos anos 90, que nesta adaptação decidi manter, tal como no original”, explica ao Observador.

Os padrões de leopardo das roupas, a maquilhagem carregada, os cabelos exuberantes, as máquinas de escrever, as molduras com fotografias de gatos e outros detalhes de cenografia transportam-nos para essa realidade que não é apenas uma versão americanizada do mundo das secretárias. Está presente na ficção televisiva da época, na música pop – a encenadora recorda-se, a título de exemplo, do vídeo de Shania Twain da canção That Don’t Impress Me Much – mas também numa tendência contemporânea, onde muitos criadores procuram recriar essa estética expressionista e assumidamente kitsch.

Quando o poder vira abuso

Como comédia negra bem inscrita no seu género, a peça é incisiva na forma como aborda os vários temas e na linguagem pop fluida que atravessa toda a narrativa, facilitando o diálogo com diferentes gerações. A apresentação das personagens e a oscilação entre solidariedade e desconforto sentida pelo público fazem parte da sua construção. “Nunca olhe uma secretária nos olhos”, avisa uma voz off logo no início, que ao longo da peça dita outras regras sobre como o público deve posicionar-se neste universo onírico, por vezes bizarro.

Uma nova secretária chega ao emprego. Fala-se do seu percurso notável, com formação superior numa das melhores universidades do país. Conseguiu, por sorte, numa chance de “um para um milhão”, o trabalho que sempre sonhara. É agora a mais recente integrante deste grupo de secretárias que, primeiro, desconfia e interroga, mas rapidamente a acolhe. Ao longo da peça, assistimos a momentos marcados pela inveja, pelos boatos e pelo maldizer, mas também por laivos de companheirismo e de espírito coletivo que emergem neste contexto.

No desenrolar da ação, assiste-se igualmente à quebra das barreiras entre chefia hierárquica e trabalhadoras. A ética e a moral são colocadas em causa, e o ambiente onde a união faz a força transforma-se também em espaço de abuso e de assédio. Em duplo sentido, a peça critica o sistema patriarcal e machista, mas funciona igualmente como autocrítica: estas mulheres acabam por mover-se dentro dessa mesma lógica, mesmo que isso as conduza a um contexto autodestrutivo.

“É uma crítica a essa passividade que também existe. Penso sempre num clássico pop, como é o caso da série Mean Girls… há um grande prazer naquela performance, de fazer parte da trupe e de serem bem recebidas, ao mesmo tempo que há um lado perverso na manutenção da sua sobrevivência”, sublinha a encenadora, que não deixa de destacar também o papel da supervisora. “A Susan Curtis, embora em certos momentos se coloque do lado das secretárias, continua a ser garante de uma ordem patriarcal. Não questiona o patrão e fá-lo em nome dos seus interesses individuais.”