Um homem de 35 anos, suspeito de tentativa de homicídio em 2023, num café do Montijo, no distrito de Setúbal, foi detido na quinta-feira e vai ficar em prisão preventiva, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ adianta que o homem está “fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida”,

Segundo a PJ, o crime ocorreu há mais de dois anos, em 8 de julho de 2023, quando o suspeito, de nacionalidade estrangeira, efetuou disparos de arma de fogo que atingiram um homem de 42 anos na zona do pescoço, na sequência de “um desentendimento, por motivos fúteis”.

Ainda de acordo com a PJ, depois da prática do crime, o suspeito fugiu para o estrangeiro, mas foi localizado na quinta-feira pela GNR na zona do Montijo, tendo sido detido “de imediato”.

O detido, “tido como violento” e com antecedentes policiais por crimes contra as pessoas e contra a propriedade, já foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa, acrescenta a PJ na nota.