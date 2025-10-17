A seleção portuguesa de futebol manteve o quinto lugar do ranking da FIFA, esta sexta-feira divulgado, que continua a ter a Espanha na liderança, à frente da campeã mundial Argentina, que subiu ao segundo lugar.
O triunfo caseiro com a Irlanda (1-0) e empate em Alvalade com a Hungria (2-2), ambos em jogos de qualificação o Mundial2026, deram pontos negativos a Portugal (-1.55), mesmo assim suficiente para a equipas das “quinas” continuar no quinto posto, que tinha conquistado no último ranking de setembro.
Portugal continua na perseguição a Inglaterra, quarto classificado e primeiro apurado europeu para o próximo Campeonato de Mundo, e tem agora no sexto posto a ameaça dos Países Baixos, que subiu um posto, fazendo cair o Brasil para sétimo.
A Espanha continua na frente, agora com a Argentina em segundo e a França, que perdeu um lugar, em terceiro.
Já Alemanha está de regresso ao “top 10”, no 10.º lugar, com a Croácia a cair para 11.º.
Dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Cabo Verde, que garantiu o primeiro Mundial da sua história, continua o mais bem classificado, embora tenha perdido uma posição, estando agora em 71.º.
Entre os treinadores português, Omã de Carlos Queiroz é o mais bem colocado (79.º), seguindo da Guiné-Conacri de Paulo Duarte (80.º), do Kuwait de Hélio Sousa (135.º) e de Timor-Leste de Zé Pedro (197.º).