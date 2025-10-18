Um avião da companhia Air China foi desviado com segurança para Xangai este sábado, depois de uma bateria guardada na bagagem de mão de um passageiro se ter incendiado, informou a companhia aérea.

O incidente ocorreu a bordo do voo da cidade de Hangzhou, no leste da China, para o Aeroporto Internacional de Incheon, perto de Seul, na Coreia do Sul.

“Uma bateria de lítio guardada na bagagem de mão de um passageiro no compartimento superior do voo CA139 incendiou-se espontaneamente”, disse a companhia aérea, num comunicado publicado na rede social chinesa Weibo.

“A tripulação lidou imediatamente com a situação com base nos procedimentos, e ninguém ficou ferido”, refere o documento, acrescentando que o avião foi desviado para o Aeroporto Internacional de Xangai Pudong “para garantir a segurança do voo”.

Uma imagem tirada por um passageiro e publicada pelo meio de comunicação nacional estatal Jimu News mostra chamas num compartimento superior, onde é visível fumo preto e, pelo menos, um passageiro a tentar apagar o fogo.

É um fenómeno novo que acontece cada vez com mais frequência: bateria de um computador pegou fogo (thermal runaway) dentro da bagageira de um Airbus A321 da Air China. Estes fogos em baterias de lítio são difíceis de apagar e produzem gases tóxicos que podem causar sérios… pic.twitter.com/kyz9FPi0TE — José Correia Guedes (@cpt340) October 18, 2025

De acordo com dados do Flightradar24, que faz a monitorização do tráfego aéreo global, o voo descolou de Hangzhou às 09h47 locais (02h47 em Lisboa), sobrevoou o mar, aproximadamente equidistante da costa leste da China e da ilha japonesa de Kyushu, antes de aterrar em Xangai pouco depois das 11h00 locais (03h00 em Lisboa).