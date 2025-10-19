O Fafe, do terceiro escalão do futebol português, afastou neste domingo o Moreirense da Taça de Portugal, ao vencer em casa o conjunto da I Liga por 1-0, em encontro da terceira eliminatória.
Um livre direto de João Batista, aos 67 minutos, selou o triunfo do quinto classificado da Série A da Liga 3, que na quarta ronda vai receber o Arouca, também da divisão principal.
O Moreirense é a quarta equipa da I Liga a cair na terceira ronda da Taça de Portugal, depois das eliminações, no sábado, de Estrela da Amadora, Alverca e Gil Vicente.