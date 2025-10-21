A Câmara do Porto vai reconverter a antiga escola primária Escola EB1 de Lordelo num centro de saúde, tendo lançado um concurso público, consultado esta terça-feira pela Lusa, no valor de dois milhões de euros.

A empreitada para o “Centro de Saúde Unidade Porto Douro”, cujo concurso foi lançado no final de setembro pela empresa municipal Go Porto, tem um prazo máximo de 548 dias e podem ser apresentadas propostas até ao final do dia 29 de outubro.

O edifício em questão fica na Rua das Condominhas, na União das freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos.

“O edifício existente, com três pisos e construído originalmente em 1873, será adaptado para receber a Unidade de Saúde Familiar Porto Douro (USF), a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC), a Unidade de Cuidados Paliativos e a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP)”, escreveu a autarquia no seu site.

O novo projeto vai aproveitar a estrutura atual “introduzindo alteração de acessos, reorganização dos percursos interiores e ampliação na zona posterior para instalação de novos gabinetes e serviços”.