A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de um incêndio florestal ocorrido este mês, em Vilar de Amargo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda.

“O detido, de 58 anos, terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, em formações vegetais espontâneas de silvas, pretendendo a limpeza de terrenos e renovação de pastos, em condições meteorológicas propicias à sua propagação, sendo o risco de incêndio muito elevado (IPMA)”, refere a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

A detenção ocorreu na segunda-feira por elementos do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, em “estreita colaboração” com o Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural — Centro Interior (GNR, ICNF e PJ).

Segundo as autoridades, o incêndio colocou em perigo “uma vasta mancha florestal, uma área de pastagem e área agrícola, bem como bens de valor elevado (armazéns e habitações)” em Vilar Amargo.

“A ação criminosa em causa só não assolou uma área maior por ter sido atempadamente detetado e combatido imediatamente por populares e pelo Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais”, acrescenta a Judiciária.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.