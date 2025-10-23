Um homem, de 71 anos, morreu esta quinta-feira atropelado por um veículo ligeiro na Estrada Nacional 106, na localidade de Cabeça Santa, no concelho de Penafiel, distrito do Porto, disse à Lusa fonte da GNR.
Segundo fonte do Comando Territorial da GNR do Porto, o acidente ocorreu cerca das 07h30, em circunstâncias que ainda estão a ser investigadas, escusando-se a esclarecer se a vítima foi atropelada dentro ou fora da passadeira.
No local, estiveram os bombeiros de Entre-os-Rios e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa, além da GNR. O óbito foi declarado no local.