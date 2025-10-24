O Programa Regional Norte 2030 vai apoiar 47 projetos promovidos por universidades e institutos politécnicos da região, num investimento superior a 94 milhões de euros, 57 dos quais através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) adianta que a ciência e a inovação “ganham novo impulso com 57 milhões de euros do Norte 2030”, acrescentando que este programa regional apoiará 47 projetos de instituições de ensino superior da região Norte.

“O Programa Regional Norte 2030 está a dar um novo impulso à ciência e à inovação na região Norte, através do apoio a 47 projetos promovidos pelas universidades e institutos politécnicos da região. Estes investimentos, que ultrapassam os 94 milhões de euros, contam com uma comparticipação da União Europeia superior a 57 milhões de euros, no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional“, lê-se no comunicado.

Neste âmbito, já foi assinado um protocolo para a constituição e dinamização da Rede Temática Regional “Valorização do Ensino Superior e do Conhecimento no Norte”, entre a CCDR-N, as universidades do Porto, do Minho, de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Católica Portuguesa, os institutos politécnicos do Porto, de Bragança, de Viana do Castelo, do Cávado e Ave, e as escolas superiores de Aveiro Norte e de Tecnologia e Gestão de Lamego.

A CCDR-N avança que os apoios do Programa Regional Norte 2030 visam “aproximar a ciência e a inovação dos desafios concretos das pessoas e das empresas, promovendo a valorização do conhecimento como motor de desenvolvimento económico e social da região Norte”.

As iniciativas abrangem áreas estratégicas como a saúde, a agricultura sustentável, as energias limpas, os materiais avançados, a tecnologia fotónica, a cibersegurança e a transição digital, “refletindo a aposta do Norte 2030 na transição verde e digital”.

“Mais do que financiar projetos, o Norte 2030 está a aproximar a ciência do território, incentivando parcerias entre instituições de ensino superior, centros de investigação, empresas e entidades públicas“, sublinha o presidente da CCDR-N, citado no comunicado.

Para António Cunha, este investimento representa “um salto qualitativo na consolidação da região Norte como polo de conhecimento e inovação de referência na Europa, reforçando a capacidade de transformar investigação científica em soluções concretas que melhoram a vida dos cidadãos e aumentam a competitividade regional”.

Com este conjunto de apoios, o Norte 2030 “reafirma o seu compromisso com uma região mais competitiva, inovadora e sustentável, onde o conhecimento é o principal motor de futuro”.