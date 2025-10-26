O tenista italiano Jannik Sinner conquistou este domingo o torneio de Viena, ao vencer na final o alemão Alexander Zverev, em três sets, após a sua 21.ª vitória consecutiva em encontros em piso rápido.

Sinner, segundo do ranking mundial, bateu Zverev, terceiro, por 3-6, 6-3 e 7-5, em duas horas e 29 minutos, igualando o confronto direto entre ambos, ao somar o quarto triunfo em oito encontros.

Para o italiano, de 24 anos, este foi o 24.º título da carreira e o quarto de 2025, ano em que venceu dois dos quatro torneios do Grand Slam — o Open da Austrália e Wimbledon –, recuperando um troféu que tinha ganhado em 2023.

“Foi muito difícil claro. O mais importante foi nunca ter desistido e tentar manter-me no encontro. Apenas tentei tomar as melhores decisões no melhor momento. Acho que isso foi a chave hoje. Servir bem e salvar energia nos meus jogos de serviço também foi importante”, disse Sinner, que sentiu cãibras no terceiro set.