Tiago Rodrigues condena "censura" de "O Julgamento Pelicot" na Sérvia

O diretor do festival francês sublinha que esta decisão “coloca em risco um dos princípios fundamentais da criação: a arte livre, capaz de questionar o mundo”, e reitera “o seu total apoio à demissão da direção artística do BITEF, e a todos aqueles que defendem a liberdade de criação em toda a Europa e em todo o mundo”.

A performance O Julgamento Pelicot, que se inspira no mediático julgamento em França de dezenas de homens convidados pelo marido de Gisèle Pelicot a violá-la enquanto esta se encontrava inconsciente e sob efeito de drogas, estava prevista apresentar-se em novembro no BITEF, mas foi “censurada”, nas palavras do seu encenador, Milo Rau.

Este cancelamento veio lançar dúvidas sobre o futuro de um evento cultural há muito considerado símbolo de liberdade artística e já levou à demissão de dois membros da direção artística do festival.

O BITEF, que está previsto para o final de novembro, mas ainda sem data definida, enfrenta várias desistências atribuídas pelos artistas a pressões políticas, após redução de financiamentos e mudanças na direção artística.

O diretor do festival, Milos Lolic, e o dramaturgo Borisav Matic afirmaram ao canal local N1 estarem convencidos de que a decisão de retirar o espetáculo se deveu às críticas feitas por Milo Rau no ano passado a um projeto de exploração de lítio na Sérvia, apoiado pelo Estado e que gerou protestos em todo o país.

“É, sem dúvida, o ato mais prejudicial contra a liberdade artística que vivi em duas décadas como artista e curador”, afirmou Milo Rau, num comunicado enviado à AFP, acrescentando: “Um dos mais importantes festivais da Europa está a ser desmantelado diante dos vossos olhos, por razões incompreensíveis”.

Meios artísticos sérvios têm relatado pressões crescentes do Governo, desde o início das manifestações desencadeadas em novembro de 2024, após o colapso mortífero da cobertura de uma estação ferroviária, incidente que os manifestantes atribuíram à corrupção endémica no país.

O Julgamento Pelicot tem já passagens marcadas para dia 5 de novembro, em Varsóvia, na Polónia, e 9 de dezembro, em Estocolmo, na Suécia.