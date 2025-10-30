O procedimento de classificação como bem móvel de interesse nacional da pintura quinhentista Fons Vitae, atribuída a Colijn de Coter e propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto, foi esta quinta-feira publicado em Diário da República.

A classificação da pintura a óleo sobre madeira de carvalho Fons Vitae (“Fonte da Vida”), datada do primeiro quarto do século XVI, visa a proteção e valorização de “um valor cultural de significado relevante para a nação”, lê-se no anúncio.

De acordo com informação disponível no site da Santa Casa da Misericórdia do Porto, o quadro é testemunha “da pujança da cidade e das suas ligações ao norte da Europa, no século XVI”.

Com autoria atribuída a Colijn de Coter (c1440-c1522), é um quadro de grande dimensão (267×210 centímetros), pintado a óleo sobre madeira de carvalho.

O tema da fonte, central na pintura, teve grande difusão na época medieval no norte e centro europeu, ligando-se ao Juízo Final, estando associado ainda ao culto do Santo Sangue e, a partir deste, a muitas outras variantes que colheram grande recetividade devocional, como o culto do Santo Lenho e da Vera Cruz, refere a Santa Casa.

De acordo com a Misericórdia do Porto, “dois importantes temas iconográficos convergem no ‘Fons Vitae’: no plano terreno, a iconografia régia de D. Manuel I, sendo esta, porventura a única obra existente em que o monarca é retratado com os atributos inerentes à sua ideologia política e quadro espiritual, e no plano celeste, o tema do ‘Calvário’ associado ao da ‘Fonte da Vida e da ‘Piedade’, sendo que o escudo de armas português incluiu a cruz de Cristo e as cinco chagas”.

Dada “a complexidade do tema” e a sua associação à ideologia régia, a pintura poderá ter sido encomendada na Flandres para a Misericórdia do Porto.

“Seguramente, a encomenda foi realizada por alguém ligado à Misericórdia que frequentava o círculo mais íntimo do monarca”, sustenta a instituição.