Um incêndio na cobertura de um prédio devoluto, na madrugada desta quinta-feira, na rua das Madres, próximo da Basílica da Estrela, encontra-se em fase de rescaldo, disse à agência Lusa fonte do regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa, adiantando que não há registo de vítimas.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado pelas alerta pelas 04h50 horas, e o fogo foi controlado e não se propagou aos edifícios vizinhos.

No terreno, uma zona de difícil acesso em caso de emergência, estiveram em operações de combate às chamas 35 elementos do Regimento Sapadores, apoiados por 12 viaturas da corporação lisboeta.