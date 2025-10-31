A primeira Trienal de Arte das Universidades Católicas, organizada pela Santa Sé, vai decorrer no próximo ano em várias cidades do mundo e terá o português Nuno Crespo como curador-chefe, foi esta quinta-feira anunciado, em Roma.

Designada Art Cut — Trienal de Arte das Universidades Católicas, a iniciativa é organizada pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e pretende constituir-se como uma “vasta conversa” entre arte, educação e cultura, “sonhada” pelo cardeal português José Tolentino de Mendonça, afirmou Nuno Crespo, que é diretor da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa (UCP).

“O que propomos é uma exposição, espalhada pelo mundo, que reunirá artistas que falam diferentes línguas, que desenvolvem diferentes práticas poéticas, artísticas, culturais, sociais e políticas”, explicou o curador, citado em comunicado.

Nuno Crespo destacou que, “comum a todos eles, é a convicção que a arte serve de veículo para uma conversa global acerca do mundo e do humano”.

O programa curatorial da Trienal integrará artistas emergentes e consagrados de todo o mundo, em exposições presenciais e em plataformas digitais, numa lógica híbrida que incluirá instalações urbanas e colaborações com instituições académicas e artísticas.

Para a reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, esta nomeação representa “o reconhecimento” do papel da universidade na promoção da diversidade e da liberdade da expressão artística.

“A Universidade Católica Portuguesa está comprometida com uma ideia de educação como promessa de futuro, que articule a qualidade profissional com a inovação, a sensibilidade estética e social”, acrescentou a reitora.

O Dicastério para a Cultura e a Educação tem vindo a reforçar a sua presença no campo da arte contemporânea, com participações na Bienal de Veneza desde 2018 e a criação da galeria Conciliazione 5, em Roma, no âmbito do Jubileu dos Artistas 2025.

O anúncio foi feito durante o congresso internacional “Educational Constellations — A Pact with the Future”, promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, no contexto das comemorações do 60.º aniversário da Declaração Gravissimum Educationis do Concílio Vaticano II, documento de referência sobre o papel da educação na missão da Igreja.