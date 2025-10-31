Pamplona. Ativista de extrema-direita marca evento em universidade e radicais de esquerda bascos invadem campus

A presença não autorizada de Vito Quiles, ativista espanhol de extrema-direita do partido Se Acabó La Fiesta, na Universidade de Pamplona, foi cancelada, segundo o próprio por razões de segurança. Mas, durante o dia houve distúrbios levados a cabo por centenas de membros dissidentes da esquerda basca pró-independência, vestidos de preto e de cara tapada. Dois acabaram detidos, noticia o El País.
Vito Quiles está a fazer uma espécie de tour pelas universidades espanholas e a presença dele tem gerado desacatos em vários locais. Esta quinta-feira, os ânimos subiram e o ativista acabou por cancelar o evento argumentando que o fez por motivos de segurança. Contudo, a delegação do governo em Navarra nega que essa razão tenha sido comunicada ao organizador da palestra. Segundo o El País, a autoridade também negou a informação transmitida pelo ativista de extrema-direita que garantiu que “a polícia intercetou 16 facas e lâminas numa busca realizada em Pamplona em dois autocarros vindos de Bilbao”.
Brutal agresión de 'abertzales' encapuchados al periodista de El Español que informaba de su protesta ilegal en Pamplona.@vitoquiles ha tenido que suspender el acto de hoy en la Universidad de Navarra.
Los altavoces de la izquierda fomentan la violencia. pic.twitter.com/QD3SD4lYc9
— Capitán General de los Tercios (@capTercio) October 30, 2025
Antes do cancelamento, Quiles anunciou a presença na Universidade de Navarra, faculdade privada com ligações à Opus Dei, que negou ter dado autorização para a realização da palestra, mas manteve a palestra com o argumento de que iria realizar-se na esplanada da Faculdade de Comunicação, um espaço público ao ar livre que não necessitava de permissão. No seguimento, a delegação do governo em Navarra deu conta de que não houve um anúncio com 24 horas de antecedência, o prazo que se exige para o direito de reunião.
Segundo o El País, a presença de Vito Quiles gerou uma mobilização de grupos de dissidentes da esquerda radical basca, como a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) — que juntaram centenas de pessoas vestidas de preto e com a cara tapada —, de tal forma que a universidade anunciou a suspensão de atividades académicas durante a tarde. Foi também pedido um destacamento de forças de segurança para o local, para evitar confrontos entre os apoiantes do Se Acabó La Fiesta e do GKS.
Ainda que o evento tenha sido cancelado, o mesmo jornal noticia que centenas de jovens estiveram reunidos na faculdade para protestar contra a presença de Vito Quiles. E, mais tarde, alargaram os distúrbios para o bairro mais próximo, onde viraram e incendiaram caixotes do lixo, que usaram para criar barricadas contra a polícia. Duas pessoas foram detidas.
ESTAMOS EN PAMPLONA
No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad. pic.twitter.com/MAA0TTiU8t
— Vito Quiles (@vitoquiles) October 30, 2025