Na época festiva, o brunch com amigas e respetivas famílias ganha um toque especial com bombons caseiros. Feitos com chocolate negro, manteiga de amêndoa, frutos secos e um toque de flor de sal, estes bombons equilibram sabor e tradição, tornando cada momento à mesa mais doce e divertido.
Ingredientes
• Chocolate negro 85% cacau – 150 g
• Manteiga de amêndoa 100% – 70 g (20 g para o chocolate, 50 g para o recheio)
• Frutos secos picados (pistácios, amêndoas) – 15 g
• Fruta seca picada (arandos, corintos) – 15 g
• Óleo de coco – 1 colher de chá (~5 g)
• Sementes de vagem de baunilha – de 1 unidade
• Flor de sal – 1 colher de café rasa
Preparação
1. Preparar o chocolate:
• Derretemos o chocolate com o óleo de coco em banho-maria, mexendo até ficar liso e brilhante.
• Juntamos 20 g de manteiga de amêndoa e mexemos bem.
• Adicionamos as sementes da vagem de baunilha e envolvemos
2. Montar os bombons:
• Com uma colher, vertemos uma pequena camada de chocolate no fundo de cada cavidade da forma de silicone.
• Adicionamos cerca de 1 colher de chá rasa (4 g) da manteiga de amêndoa reservada no centro.
• Cobrimos com mais chocolate até tapar a manteiga.
• Alisamos ligeiramente com a colher
3. Adicionar os toppings:
• Distribuimos os frutos secos e a fruta seca sobre cada bombom.
• Pressionamos ligeiramente para aderirem ao chocolate.
• Finalizamos com um toque de flor de sal
4. Solidificar:
• Levamos ao congelador durante pelo menos 30 minutos, ou ao frigorífico durante 2 horas
• Retiramos das formas com cuidado e conservamos no frigorífico em recipiente fechado.
Informação nutricional por dose (por bombom)
• Energia: 91 kcal
• Gordura total: 7,7 g
– das quais saturadas: 3,0 g
• Hidratos de carbono: 4,9 g
– dos quais açúcares: 1,5 g
• Proteína: 2,0 g
• Fibra: 1,9 g
• Sal: 0,04 g
Utensílios necessários:
• forma de muffins em silicone
Receita da autoria da Mariana Chaves
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