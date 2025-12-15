Na época festiva, o brunch com amigas e respetivas famílias ganha um toque especial com bombons caseiros. Feitos com chocolate negro, manteiga de amêndoa, frutos secos e um toque de flor de sal, estes bombons equilibram sabor e tradição, tornando cada momento à mesa mais doce e divertido.

Ingredientes

• Chocolate negro 85% cacau – 150 g

• Manteiga de amêndoa 100% – 70 g (20 g para o chocolate, 50 g para o recheio)

• Frutos secos picados (pistácios, amêndoas) – 15 g

• Fruta seca picada (arandos, corintos) – 15 g

• Óleo de coco – 1 colher de chá (~5 g)

• Sementes de vagem de baunilha – de 1 unidade

• Flor de sal – 1 colher de café rasa

Preparação

1. Preparar o chocolate:

• Derretemos o chocolate com o óleo de coco em banho-maria, mexendo até ficar liso e brilhante.

• Juntamos 20 g de manteiga de amêndoa e mexemos bem.

• Adicionamos as sementes da vagem de baunilha e envolvemos

2. Montar os bombons:

• Com uma colher, vertemos uma pequena camada de chocolate no fundo de cada cavidade da forma de silicone.

• Adicionamos cerca de 1 colher de chá rasa (4 g) da manteiga de amêndoa reservada no centro.

• Cobrimos com mais chocolate até tapar a manteiga.

• Alisamos ligeiramente com a colher

3. Adicionar os toppings:

• Distribuimos os frutos secos e a fruta seca sobre cada bombom.

• Pressionamos ligeiramente para aderirem ao chocolate.

• Finalizamos com um toque de flor de sal

4. Solidificar:

• Levamos ao congelador durante pelo menos 30 minutos, ou ao frigorífico durante 2 horas

• Retiramos das formas com cuidado e conservamos no frigorífico em recipiente fechado.

Informação nutricional por dose (por bombom)

• Energia: 91 kcal

• Gordura total: 7,7 g

– das quais saturadas: 3,0 g

• Hidratos de carbono: 4,9 g

– dos quais açúcares: 1,5 g

• Proteína: 2,0 g

• Fibra: 1,9 g

• Sal: 0,04 g

Utensílios necessários:

• forma de muffins em silicone

Receita da autoria da Mariana Chaves

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