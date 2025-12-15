Se passamos a vida a comer, o truque está mesmo em encontrarmos o equilíbrio. O Bolo de Natal, com chocolate, frutos vermelhos e frutos secos, inclui pequenas trocas menos convencionais que tornam a sobremesa saborosa e equilibrada, perfeita para um jantar intimista a dois. Conheça esta receita da autoria da nutricionista da Mariana Chaves.

Ingredientes

Secos:

• Farinha de amêndoa – 200g

• Farinha de trigo integral fino – 100g

• Fermento em pó – 1 e ½ colher de chá

• Bicarbonato de sódio – ½ colher de chá

• Canela em pó – 1 colher de chá

• Gengibre em pó – ½ colher de chá

• Noz-moscada e sal – 1 pitada

• Chocolate 85% cacau – raspas

Húmidos:

• Ovos – 3 unidades • Xarope de ácer – 120g

• Azeite Suave ou óleo de coco – 100ml

• Iogurte grego natural – 100g

• Raspa e sumo de laranja – 1 unidade

• Extrato de baunilha – 1 colher de chá

Frutos vermelhos e frutos secos:

• Frutos vermelhos congelados (mirtilos, framboesas, amoras e morangos) – 200g

• Nozes – 100g

• Avelãs – 50g

Preparação:

1. Começamos por pré-aquecer o forno a 175 °C e forramos uma forma redonda (com cerca de 22 cm de diâmetro) com papel vegetal.

2. Aquecemos uma frigideira e juntar 1 colher de xarope e uma pitada de canela. Adicionamos as nozes e as avelãs e envolvemos durante 1 a 2 minutos, até ficarem ligeiramente caramelizadas. Depois, retiramos do lume e reservamos.

3. Numa taça grande, combinamos as farinhas, o fermento, o bicarbonato de sódio, as especiarias e o sal e misturamos bem.

4. Noutra taça, batemos os ovos e juntar o azeite, o mel, o iogurte, o sumo e a raspa de laranja, e o extrato de baunilha. Mexemos até obtermos uma mistura homogénea.

5. Adicionamos gradualmente os ingredientes secos aos líquidos e envolvemos até a massa ficar cremosa e uniforme.

6. Acrescentamos metade dos frutos vermelhos (podem estar congelados) e metade das nozes e avelãs caramelizadas, envolvendo suavemente para não desfazer os frutos. Vertemos a massa na forma preparada e distribuir por cima o restante dos frutos vermelhos e das nozes e avelãs.

7. Levamos ao forno durante 45 a 55 minutos, ou até o bolo estar dourado e o centro firme ao toque (podemos testar com um palito — deve sair seco).

8. Deixar arrefecer completamente. Antes de servir, polvilhamos com canela e raspas de chocolate preto.

Informação nutricional por dose (14 doses de 80g):

• Energia: 290 kcal

• Gordura total: 22,5 g

– das quais saturadas: 7,2 g

• Hidratos de carbono: 16,6 g

– dos quais açúcares: 7,9 g

• Proteína: 7,5 g

• Fibra: 3,9 g

• Sal: 0,01 g

Receita da autoria da Mariana Chaves

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