Se passamos a vida a comer, o truque está mesmo em encontrarmos o equilíbrio. O Bolo de Natal, com chocolate, frutos vermelhos e frutos secos, inclui pequenas trocas menos convencionais que tornam a sobremesa saborosa e equilibrada, perfeita para um jantar intimista a dois. Conheça esta receita da autoria da nutricionista da Mariana Chaves.
Ingredientes
Secos:
• Farinha de amêndoa – 200g
• Farinha de trigo integral fino – 100g
• Fermento em pó – 1 e ½ colher de chá
• Bicarbonato de sódio – ½ colher de chá
• Canela em pó – 1 colher de chá
• Gengibre em pó – ½ colher de chá
• Noz-moscada e sal – 1 pitada
• Chocolate 85% cacau – raspas
Húmidos:
• Ovos – 3 unidades • Xarope de ácer – 120g
• Azeite Suave ou óleo de coco – 100ml
• Iogurte grego natural – 100g
• Raspa e sumo de laranja – 1 unidade
• Extrato de baunilha – 1 colher de chá
Frutos vermelhos e frutos secos:
• Frutos vermelhos congelados (mirtilos, framboesas, amoras e morangos) – 200g
• Nozes – 100g
• Avelãs – 50g
Preparação:
1. Começamos por pré-aquecer o forno a 175 °C e forramos uma forma redonda (com cerca de 22 cm de diâmetro) com papel vegetal.
2. Aquecemos uma frigideira e juntar 1 colher de xarope e uma pitada de canela. Adicionamos as nozes e as avelãs e envolvemos durante 1 a 2 minutos, até ficarem ligeiramente caramelizadas. Depois, retiramos do lume e reservamos.
3. Numa taça grande, combinamos as farinhas, o fermento, o bicarbonato de sódio, as especiarias e o sal e misturamos bem.
4. Noutra taça, batemos os ovos e juntar o azeite, o mel, o iogurte, o sumo e a raspa de laranja, e o extrato de baunilha. Mexemos até obtermos uma mistura homogénea.
5. Adicionamos gradualmente os ingredientes secos aos líquidos e envolvemos até a massa ficar cremosa e uniforme.
6. Acrescentamos metade dos frutos vermelhos (podem estar congelados) e metade das nozes e avelãs caramelizadas, envolvendo suavemente para não desfazer os frutos. Vertemos a massa na forma preparada e distribuir por cima o restante dos frutos vermelhos e das nozes e avelãs.
7. Levamos ao forno durante 45 a 55 minutos, ou até o bolo estar dourado e o centro firme ao toque (podemos testar com um palito — deve sair seco).
8. Deixar arrefecer completamente. Antes de servir, polvilhamos com canela e raspas de chocolate preto.
Informação nutricional por dose (14 doses de 80g):
• Energia: 290 kcal
• Gordura total: 22,5 g
– das quais saturadas: 7,2 g
• Hidratos de carbono: 16,6 g
– dos quais açúcares: 7,9 g
• Proteína: 7,5 g
• Fibra: 3,9 g
• Sal: 0,01 g
Receita da autoria da Mariana Chaves
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