Chocolate, avelãs e um toque de xarope de ácer transformam a Mousse de Chocolate Negro numa sobremesa irresistível. Com adaptações que eliminam o açúcar, esta receita combina sabor e equilíbrio, perfeita para desfrutar com os amigos de infância e tornar o momento à mesa ainda mais especial. Descubra esta receita da nutricionista Mariana Chaves

Ingredientes

· Chocolate preto 85% cacau – 200g

· Manteiga de avelã 100% – 55g

· Ovos – 3 unidades L

· Xarope de ácer – 1,5 colher de sopa

· Sal marinho fino – 1 pitada

· Extrato de baunilha – 1 colher de chá

· Cacau em pó – 1 colher de chá

· Avelãs – 100g

· Nibs de cacau – a gosto

Preparação

1. Começamos por pré-aquecer o forno a 180 °C. Espalhamos as avelãs num tabuleiro e torrar durante cerca de 10 minutos, até ficarem douradas. Envolvemos as avelãs num pano de cozinha e esfregar para retirar a pele e picamos grosseiramente e reservamos.

2. Colocamos o chocolate e a manteiga de avelã numa taça e derreter em banho-maria, mexendo até obter um creme liso e brilhante. (Em alternativa, podemos derreter no micro-ondas, em intervalos curtos de 20–30 segundos, mexendo entre cada um, para evitar que o chocolate queime — este método é rápido e funciona bem se tivermos cuidado com o tempo.)

3. Adicionamos o xarope de ácer o sal e o extrato de baunilha. Mexemos até ficar tudo bem incorporado. Deixamos arrefecer (2 a 3 minutos).

4. Adicionamos as gemas ao chocolate e envolver bem até obter uma mistura cremosa e uniforme.

5. Batemos as claras em castelo até ficarem bem firmes. Juntamos à mistura de chocolate em três vezes, mexendo delicadamente de baixo para cima com uma espátula, para manter a leveza e o ar das claras na mousse.

6. Vertemos metade da mousse numa taça grande. Polvilhamos com metade das avelãs torradas e algumas nibs de cacau e cobrimos com o restante da mousse e finalizar com o resto das avelãs e nibs de cacau.

7. Levamos ao frigorífico durante pelo menos 4 horas — idealmente, deixar de um dia para o outro para obter a melhor textura.

Nota: É uma receita extremamente versátil, pois trocando o tipo de fruto seco, obtemos uma mousse muito boa e diferente. Por exemplo, trocando as avelãs por amendoins, teremos uma mousse SNICKERS.

Se acrescentarmos mais um/dois ovos à receita, vai tornar a mousse mais leve.

Informação nutricional por dose (6 doses de 95g):

· Energia: 393 kcal

· Gordura total: 29,7 g

‑ das quais saturadas: 12 g

· Hidratos de carbono: 23,1 g

‑ dos quais açúcares: 9,1 g

· Proteína: 8,9 g

· Fibra: 5,8 g

· Sal: 0,08 g

Receita da autoria da Mariana Chaves

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