Decorar a casa é divertido, mas decorar a mesa com a Tábua de Natal é ainda melhor. Guacamole, patê de sardinha, frutas e nozes espalham cores e sabores que prometem risos, conversa e bons momentos com os amigos. Saiba como preparar esta receita da nutricionista Mariana Chaves.
Ingredientes
Para compor a tábua:
• 1 taça de azeitonas pretas
• 1 taça de guacamole simples (ver abaixo)
• 1 taça de patê de sardinha (ver abaixo)
• 1 requeijão pequeno, polvilhado com canela
• 2 colheres de sopa de nozes caramelizadas em mel (ver abaixo)
• Palitos de cenoura
• Palitos de pimento encarnado
• Tostas integrais
• Romã (sementes e metades abertas)
• Dióspiro em gomos
• Alperces secos
• Nozes descascadas e com casca
• Pistáchios com casca
• Ramos de alecrim fresco
• Paus de canela para aromatizar e decorar
Preparação
Guacamole simples
Ingredientes:
• 1 abacate maduro
• 1 colher de sopa de salsa picada
• Sumo de ½ limão
• 1 colher de chá de azeite virgem extra
• Pitada de sal marinho
Preparação:
1. Começamos por retira a polpa do abacate e triturar com a varinha mágica ou robot 1-2-3.
2. Juntamos o sumo de limão, o azeite, a salsa e o sal.
3. Misturamos até obter um creme homogéneo.
4. Reservamos tapado no frigorífico até servir (com película aderente encostada à superfície para evitar oxidação).
Patê de sardinha
Ingredientes:
• 1 lata de sardinhas em azeite
• 1 a 2 colheres de chá do azeite da conserva
• 1 colher de chá de sumo de limão
• Pimenta-preta moída na hora
Preparação:
1. Retiramos as sardinhas da lata e eliminamos eventuais espinhas.
2. Colocamos num processador pequeno ou tigela e adicionamos o azeite da conserva e o sumo de limão.
3. Trituramos ou amassamos com um garfo até obter uma pasta cremosa.
4. Temperamos com pimenta e reserva numa taça.
Nozes caramelizadas em mel
Ingredientes:
• 1 mão de nozes partidas
• 1 colher de chá de mel
Preparação:
1. Aquecemos uma frigideira anti aderente em lume médio.
2. Juntamos o mel e as nozes, mexendo até ficarem brilhantes e ligeiramente tostadas (1–2 minutos).
3. Retiramos e espalhamos sobre papel vegetal até arrefecerem.
4. Colocamos sobre o requeijão no momento da montagem.
Montagem da Tábua
1. Colocamos as três taças (guacamole, patê e requeijão) em triângulo no centro da tábua.
2. À volta, dispomos os palitos de cenoura e pimento, e as tostas integrais.
3. Alternamos frutas frescas (dióspiro e romã) e frutas secas (alperces) entre os espaços.
4. Distribuimos nozes, pistáchios e azeitonas em pequenos grupos, mantendo contraste de cores.
5. Finalizamos com ramos de alecrim e paus de canela para aroma e decoração.
6. Servimos à temperatura ambiente.
Receita da autoria da Mariana Chaves
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