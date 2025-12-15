Decorar a casa é divertido, mas decorar a mesa com a Tábua de Natal é ainda melhor. Guacamole, patê de sardinha, frutas e nozes espalham cores e sabores que prometem risos, conversa e bons momentos com os amigos. Saiba como preparar esta receita da nutricionista Mariana Chaves.

Ingredientes

Para compor a tábua:

• 1 taça de azeitonas pretas

• 1 taça de guacamole simples (ver abaixo)

• 1 taça de patê de sardinha (ver abaixo)

• 1 requeijão pequeno, polvilhado com canela

• 2 colheres de sopa de nozes caramelizadas em mel (ver abaixo)

• Palitos de cenoura

• Palitos de pimento encarnado

• Tostas integrais

• Romã (sementes e metades abertas)

• Dióspiro em gomos

• Alperces secos

• Nozes descascadas e com casca

• Pistáchios com casca

• Ramos de alecrim fresco

• Paus de canela para aromatizar e decorar

Preparação

Guacamole simples

Ingredientes:

• 1 abacate maduro

• 1 colher de sopa de salsa picada

• Sumo de ½ limão

• 1 colher de chá de azeite virgem extra

• Pitada de sal marinho

Preparação:

1. Começamos por retira a polpa do abacate e triturar com a varinha mágica ou robot 1-2-3.

2. Juntamos o sumo de limão, o azeite, a salsa e o sal.

3. Misturamos até obter um creme homogéneo.

4. Reservamos tapado no frigorífico até servir (com película aderente encostada à superfície para evitar oxidação).

Patê de sardinha

Ingredientes:

• 1 lata de sardinhas em azeite

• 1 a 2 colheres de chá do azeite da conserva

• 1 colher de chá de sumo de limão

• Pimenta-preta moída na hora

Preparação:

1. Retiramos as sardinhas da lata e eliminamos eventuais espinhas.

2. Colocamos num processador pequeno ou tigela e adicionamos o azeite da conserva e o sumo de limão.

3. Trituramos ou amassamos com um garfo até obter uma pasta cremosa.

4. Temperamos com pimenta e reserva numa taça.

Nozes caramelizadas em mel

Ingredientes:

• 1 mão de nozes partidas

• 1 colher de chá de mel

Preparação:

1. Aquecemos uma frigideira anti aderente em lume médio.

2. Juntamos o mel e as nozes, mexendo até ficarem brilhantes e ligeiramente tostadas (1–2 minutos).

3. Retiramos e espalhamos sobre papel vegetal até arrefecerem.

4. Colocamos sobre o requeijão no momento da montagem.

Montagem da Tábua

1. Colocamos as três taças (guacamole, patê e requeijão) em triângulo no centro da tábua.

2. À volta, dispomos os palitos de cenoura e pimento, e as tostas integrais.

3. Alternamos frutas frescas (dióspiro e romã) e frutas secas (alperces) entre os espaços.

4. Distribuimos nozes, pistáchios e azeitonas em pequenos grupos, mantendo contraste de cores.

5. Finalizamos com ramos de alecrim e paus de canela para aroma e decoração.

6. Servimos à temperatura ambiente.

Receita da autoria da Mariana Chaves

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