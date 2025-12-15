O Bacalhau à Brás da infância ganha uma nova versão para a mesa de Natal. Cheio de legumes e sabor equilibrado, este Brás de Bacalhau inspira-se na cozinha dos avós, trazendo conforto e tradição num prato simples e delicioso. Descubra esta receita da nutricionista Mariana Chaves
Ingredientes
• Postas de bacalhau congelado 300g
• Cebola – 200g
• Alho – 2 dentes
• Couve Coração – 325g
• Cenoura – 125g
• Ovos – 5 unidades
• Azeite – 5 colheres de sopa
• Salsa – 1/2 ramo
• Azeitonas pretas – a gosto (cerca de 20 unidades)
Preparação
1. Começamos por preparar todos os ingredientes para a confeção do prato. Cortamos a cebola em meias-luas; os 2 dentes de alho picados; Ralamos a cenoura e cortamos a couve-coração em juliana; os ovos batidos com uma pitada de sal; folhas de salsa picadas.
2. Numa panela, refogamos a cebola, com o azeite, por aproximadamente 7 minutos, lume médio/baixo.
3. Juntamos o alho e o bacalhau, espremido para retirar o excesso de água, e deixamos cozinhar aproximadamente 10 minutos, lume médio/baixo.
4. Aumentamos o lume e adicionamos a couve-coração e a cenoura, envolvendo bem e rapidamente, por não mais que 1 minuto.
5. Juntar os ovos bem mexidos e temperados, envolvendo bem já com o lume desligado.
6. Empratar e decorar com folhas de salsa picadas e azeitonas a gosto.
Informação nutricional por dose:
(5 doses de 270g)
· Energia: 295 kcal
· Gordura total: 20,5 g
– das quais saturadas: 3,9 g
· Hidratos de carbono: 7,8 g
– dos quais açúcares: 2,6 g
· Proteína: 20,2 g
· Fibra: 4,2 g
· Sal: 0,25 g
Receita da autoria da Mariana Chaves
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