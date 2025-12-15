O Bacalhau à Brás da infância ganha uma nova versão para a mesa de Natal. Cheio de legumes e sabor equilibrado, este Brás de Bacalhau inspira-se na cozinha dos avós, trazendo conforto e tradição num prato simples e delicioso. Descubra esta receita da nutricionista Mariana Chaves

Ingredientes

• Postas de bacalhau congelado 300g

• Cebola – 200g

• Alho – 2 dentes

• Couve Coração – 325g

• Cenoura – 125g

• Ovos – 5 unidades

• Azeite – 5 colheres de sopa

• Salsa – 1/2 ramo

• Azeitonas pretas – a gosto (cerca de 20 unidades)

Preparação

1. Começamos por preparar todos os ingredientes para a confeção do prato. Cortamos a cebola em meias-luas; os 2 dentes de alho picados; Ralamos a cenoura e cortamos a couve-coração em juliana; os ovos batidos com uma pitada de sal; folhas de salsa picadas.

2. Numa panela, refogamos a cebola, com o azeite, por aproximadamente 7 minutos, lume médio/baixo.

3. Juntamos o alho e o bacalhau, espremido para retirar o excesso de água, e deixamos cozinhar aproximadamente 10 minutos, lume médio/baixo.

4. Aumentamos o lume e adicionamos a couve-coração e a cenoura, envolvendo bem e rapidamente, por não mais que 1 minuto.

5. Juntar os ovos bem mexidos e temperados, envolvendo bem já com o lume desligado.

6. Empratar e decorar com folhas de salsa picadas e azeitonas a gosto.

Informação nutricional por dose:

(5 doses de 270g)

·      Energia: 295 kcal

·      Gordura total: 20,5 g
– das quais saturadas: 3,9 g

·      Hidratos de carbono: 7,8 g
– dos quais açúcares: 2,6 g

·      Proteína: 20,2 g

·      Fibra: 4,2 g

·      Sal: 0,25 g

Receita da autoria da Mariana Chaves

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