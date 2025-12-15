O jantar de Natal da equipa ganha um toque especial com o Crumble de Pêra. Preparado com pêras, chuchus, flocos de aveia, linhaça e frutos secos, esta sobremesa vai surpreender todos os colegas até os mais amargos. Descubra esta receita da nutricionista Mariana Chaves.

Ingredientes

Base doce:

• Puré de maçã – 400 ml

• Canela em pó – 1 colher de chá

• Sumo de limão – 1 colher de sopa (opcional)

Crumble:

• Flocos de aveia pequenos – 100 g

• Linhaça moída – 15 g

• Farinha de amêndoa – 15 g

• Frutos secos picados (nozes, amêndoas ou avelãs) – 30 g

• Azeite ou óleo de coco à temperatura ambiente – 2 colheres de sopa (~ 27 g)

• Mel – 1 colher de sopa (~ 15 g)

• Canela em pó – 1 colher de chá

Camada de fruta:

• Chuchus grandes, descascados, cozidos e cortados em cubos – 2 unidades (~ 500 g)

• Peras duras, cortadas em cubos – 3 unidades (~ 400 g)

• Puré de maçã – 120 ml

• Canela em pó – 1 colher de chá

• Sementes de cardamomo – 6 unidades – Gengibre em pó – ½ colher de café

• Extrato de baunilha – 1 colher de café

Preparação:

1. Preparar o puré de base:

• Envolvemos o puré de maçã com a canela

• Adicionamos o sumo de limão (opcional) e reservamos

2. Preparar a fruta:

• Cortamos as pêras e os chuchus em cubos.

• Abrimos as vagens de cardamomo com a ponta da faca e retiramos as sementes

• Temperamos com baunilha, gengibre e as sementes de cardamomo

• Deixamos repousar por 10 minutos

• Envolvemos a fruta com o puré de maçã e reservamos

3. Preparar o crumble:

• Misturamos os flocos de aveia com a linhaça moída, a farinha de amêndoa e os frutos secos

• Juntamos o azeite e o mel

• Misturamos bem até obter uma textura areada

4. Montagem:

• Pré-aquecemos o forno a 180 °C

• Espalhamos o puré de maçã numa travessa

• Distribuimos por cima a mistura de fruta já temperada e envolvida com o puré de maçã

• Cobrimos com o crumble

• Levamos ao forno durante 25 a 30 minutos ou até o topo estar dourado e crocante

5. Servir:

• Deixamos arrefecer ligeiramente antes de servir

Nota – Se optar por fazer o puré de fruta em casa:

• Para 400 ml de puré, use cerca de 540 g de peras frescas, descascadas e sem caroço.

• Para 120 ml de puré de maçã, use cerca de 170 g de maçãs frescas, também descascadas e sem caroço.

• Cozer até estarem macias e triturar até obter puré liso

Informação nutricional por dose (12 doses):

• Energia: 238 kcal

• Gordura total: 15,4 g

– das quais saturadas: 2,2 g

• Hidratos de carbono: 17,2 g

– dos quais açúcares: 7 g

• Proteína: 4,4 g

• Fibra: 4 g

• Sal: 0,04 g

Receita da autoria da Mariana Chaves

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