O jantar de Natal da equipa ganha um toque especial com o Crumble de Pêra. Preparado com pêras, chuchus, flocos de aveia, linhaça e frutos secos, esta sobremesa vai surpreender todos os colegas até os mais amargos. Descubra esta receita da nutricionista Mariana Chaves.
Ingredientes
Base doce:
• Puré de maçã – 400 ml
• Canela em pó – 1 colher de chá
• Sumo de limão – 1 colher de sopa (opcional)
Crumble:
• Flocos de aveia pequenos – 100 g
• Linhaça moída – 15 g
• Farinha de amêndoa – 15 g
• Frutos secos picados (nozes, amêndoas ou avelãs) – 30 g
• Azeite ou óleo de coco à temperatura ambiente – 2 colheres de sopa (~ 27 g)
• Mel – 1 colher de sopa (~ 15 g)
• Canela em pó – 1 colher de chá
Camada de fruta:
• Chuchus grandes, descascados, cozidos e cortados em cubos – 2 unidades (~ 500 g)
• Peras duras, cortadas em cubos – 3 unidades (~ 400 g)
• Puré de maçã – 120 ml
• Canela em pó – 1 colher de chá
• Sementes de cardamomo – 6 unidades – Gengibre em pó – ½ colher de café
• Extrato de baunilha – 1 colher de café
Preparação:
1. Preparar o puré de base:
• Envolvemos o puré de maçã com a canela
• Adicionamos o sumo de limão (opcional) e reservamos
2. Preparar a fruta:
• Cortamos as pêras e os chuchus em cubos.
• Abrimos as vagens de cardamomo com a ponta da faca e retiramos as sementes
• Temperamos com baunilha, gengibre e as sementes de cardamomo
• Deixamos repousar por 10 minutos
• Envolvemos a fruta com o puré de maçã e reservamos
3. Preparar o crumble:
• Misturamos os flocos de aveia com a linhaça moída, a farinha de amêndoa e os frutos secos
• Juntamos o azeite e o mel
• Misturamos bem até obter uma textura areada
4. Montagem:
• Pré-aquecemos o forno a 180 °C
• Espalhamos o puré de maçã numa travessa
• Distribuimos por cima a mistura de fruta já temperada e envolvida com o puré de maçã
• Cobrimos com o crumble
• Levamos ao forno durante 25 a 30 minutos ou até o topo estar dourado e crocante
5. Servir:
• Deixamos arrefecer ligeiramente antes de servir
Nota – Se optar por fazer o puré de fruta em casa:
• Para 400 ml de puré, use cerca de 540 g de peras frescas, descascadas e sem caroço.
• Para 120 ml de puré de maçã, use cerca de 170 g de maçãs frescas, também descascadas e sem caroço.
• Cozer até estarem macias e triturar até obter puré liso
Informação nutricional por dose (12 doses):
• Energia: 238 kcal
• Gordura total: 15,4 g
– das quais saturadas: 2,2 g
• Hidratos de carbono: 17,2 g
– dos quais açúcares: 7 g
• Proteína: 4,4 g
• Fibra: 4 g
• Sal: 0,04 g
Receita da autoria da Mariana Chaves
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