A mulher do Presidente deposto da Guiné-Bissau foi constituída arguida num caso relacionado com suspeitas de contrabando e de branqueamento de capitais, avançou o jornal Público. Não é a única. A irmã da mulher e um homem próximo de Sissoco Embaló foram, também, constituídos arguidos no mesmo processo.
Todos estão sujeitos à medida de coação mínima: o termo de identidade e residência. Os três têm de indicar uma morada para efeitos de notificações relacionada com este processo.
PJ detém suspeito de branqueamento de capitais que tinha cinco milhões de euros em numerário na bagagem. Será próximo de Sissoco Embaló
A Polícia Judiciária (PJ) deteve no domingo, no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, o chefe de protocolo de Sissoco Embaló por suspeita de contrabando e branqueamento de capitais, por transportar na bagagem cerca de cinco milhões de euros em numerário. Tito Fernandes foi mais tarde libertado sem ser apresentado a tribunal. No avião, proveniente da Guiné-Bissau, seguia ainda Dinisia Reis Embaló. Embora não tenha sido detida, a mulher de Sissoco Embaló foi constituída arguida também por contrabando e branqueamento de capitais.
De acordo com uma nota emitida pela PJ no domingo, “o voo estava inicialmente classificado como sendo militar e, depois de Lisboa, seguiria para [o aeroporto de] Beja”, no sul de Portugal, tendo-se posteriormente verificado que a sua natureza e destino final “eram distintos” dos que tinham sido indicados às autoridades aeronáuticas. Fonte ligada à investigação especificou esta terça-feira à Lusa que o destino final seria o Dubai.
A ação policial, em conjunto com a Autoridade Tributária, aconteceu na sequência de uma denúncia anónima.
Um autodenominado “alto comando militar” tomou o poder na Guiné-Bissau em 26 de novembro, três dias depois das eleições gerais (presidenciais e legislativas) do país africano e um dia antes da data anunciada para a divulgação dos resultados.
A oposição e figuras internacionais têm afirmado que o golpe de Estado foi uma encenação orquestrada por Sissoco Embaló por alegadamente ter sido derrotado nas urnas, impedindo assim a divulgação de resultados e mandando prender de forma arbitrária diversas figuras que apoiavam o candidato que reclama vitória, Fernando Dias.
Entre os detidos, está Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), enquanto Fernando Dias está refugiado na embaixada da Nigéria em Bissau.
Depois de destituído, Sissoco Embaló saiu de Bissau, em 28 de novembro, para Dacar, no Senegal, e dias depois, deixou este país e foi para Brazaville, no Congo.