A mulher do Presidente deposto da Guiné-Bissau foi constituída arguida num caso relacionado com suspeitas de contrabando e de branqueamento de capitais, avançou o jornal Público. Não é a única. A irmã da mulher e um homem próximo de Sissoco Embaló foram, também, constituídos arguidos no mesmo processo.

Todos estão sujeitos à medida de coação mínima: o termo de identidade e residência. Os três têm de indicar uma morada para efeitos de notificações relacionada com este processo.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no domingo, no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, o chefe de protocolo de Sissoco Embaló por suspeita de contrabando e branqueamento de capitais, por transportar na bagagem cerca de cinco milhões de euros em numerário. Tito Fernandes foi mais tarde libertado sem ser apresentado a tribunal. No avião, proveniente da Guiné-Bissau, seguia ainda Dinisia Reis Embaló. Embora não tenha sido detida, a mulher de Sissoco Embaló foi constituída arguida também por contrabando e branqueamento de capitais.

De acordo com uma nota emitida pela PJ no domingo, “o voo estava inicialmente classificado como sendo militar e, depois de Lisboa, seguiria para [o aeroporto de] Beja”, no sul de Portugal, tendo-se posteriormente verificado que a sua natureza e destino final “eram distintos” dos que tinham sido indicados às autoridades aeronáuticas. Fonte ligada à investigação especificou esta terça-feira à Lusa que o destino final seria o Dubai.

A ação policial, em conjunto com a Autoridade Tributária, aconteceu na sequência de uma denúncia anónima.

Um autodenominado “alto comando militar” tomou o poder na Guiné-Bissau em 26 de novembro, três dias depois das eleições gerais (presidenciais e legislativas) do país africano e um dia antes da data anunciada para a divulgação dos resultados.

A oposição e figuras internacionais têm afirmado que o golpe de Estado foi uma encenação orquestrada por Sissoco Embaló por alegadamente ter sido derrotado nas urnas, impedindo assim a divulgação de resultados e mandando prender de forma arbitrária diversas figuras que apoiavam o candidato que reclama vitória, Fernando Dias.

Entre os detidos, está Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), enquanto Fernando Dias está refugiado na embaixada da Nigéria em Bissau.

Depois de destituído, Sissoco Embaló saiu de Bissau, em 28 de novembro, para Dacar, no Senegal, e dias depois, deixou este país e foi para Brazaville, no Congo.